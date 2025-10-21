DAX24.230 -0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -5,7%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.685 -2,4%Euro1,1622 -0,2%Öl61,10 +0,3%Gold4.270 -2,0%
Deutsche Anleihen: Stabilisierung setzt sich fort

21.10.25 10:52 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 130,15 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

Am Freitag hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen nicht nachhaltig gestützt. Seit Wochenbeginn fehlt es dem Markt an Impulsen.

Der leere Datenkalender könnte eine abwartende Haltung der Anleger an den Staatsanleihemärkten begünstigen, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Gespannt aber dürften die Investoren im Laufe der Woche zunächst darauf blicken, ob sich in der laufenden Berichtssaison der Unternehmen weitere Indizien ergeben, die auf Risiken im US-Bankensektor hinweisen.

Am Ende der Handelswoche erst sollten dann die verspäteten US-Inflationszahlen für September dem Vakuum an makroökonomischen Datenimpulsen aus den USA entgegenwirken, fuhr Arnold fort. Wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Zuge des "Shutdowns" werden derzeit viele Konjunkturdaten nicht wie gewohnt veröffentlicht./la/jsl/jha/