Deutsche Anleihen: Weitere Kursverluste - Gute Stimmung am Aktienmarkt belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,28 Prozent auf 130,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die weiter freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastete europaweit auf der Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. So hat der deutsche Leitindex DAX am Morgen weiter zugelegt und ein Rekordhoch erreicht.

Getragen werde die Stimmungsaufhellung an den Börsen insbesondere von Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump beziehungsweise dessen vorherrschender Interpretation vonseiten der Finanzmarktteilnehmer, schrieb Sören Hettler von der DZ Bank. Um die Gemüter zu beruhigen, genügte offenbar die Einschätzung, dass die US-Administration Handelsabkommen mit anderen Ländern anstrebt und Trump doch nicht vorhat, Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen.

Eine erste Einigung im Zollstreit hatte Trump am Vortag mit Großbritannien vermeldet. Erste Gespräche zwischen den USA und China werden zudem am Wochenende erwartet./la/jsl/jha/