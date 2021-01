Anleihe auf Noratis: Rendite mit Randlagen

€uro am Sonntag

von Jörg Billina, Euro am Sonntag





Luxusresidenzen in Top-Lagen sucht man im Portfolio vergeblich. Noratis ist stattdessen auf ältere Wohnimmobilien in Städten ab 10.000 Einwohnern fokussiert. Auch Werkswohnungen oder Quartiere am Rande größerer Städte sind für das Unternehmen interessant. Der Vorteil: "Die Immobilien werden von Investoren meist nur wenig beachtet, sie lassen sich daher relativ günstig kaufen", erläutert Noratis-Chef Igor Bugarski. Beispielsweise wurden im vergangenen November vier im Jahr 1969 errichtete Wohnhäuser mit 66 Einheiten in Cuxhaven erworben. Im ersten Halbjahr 2020 hat Noratis 753 Wohnungen gekauft.

Nach der Modernisierung bleiben die Objekte im Bestand und werden vermietet oder an Investoren beziehungsweise an Mieter veräußert. Aktuell verfügt Noratis eigenen Angaben zufolge über einen Immobilienbestand im gesamten Bundesgebiet von über 3.400 Wohneinheiten, Ende 2019 waren es rund 2.400. Im ersten Halbjahr 2020 wurden Mieteinnahmen von acht Millionen Euro erwirtschaftet, das entspricht einem Plus von 35 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Der sich aus Mieteinnahmen sowie Objektverkäufen zusammensetzende Umsatz belief sich im ersten Halbjahr 2020 auf 14 Millionen Euro.

Ungünstiger Emissionszeitraum

In den kommenden Monaten will Noratis das Immobilienportfolio weiter ausbauen. Für die dafür notwendigen Mittel hat das Unternehmen Ende 2020 auch eine Anleihe emittiert. Eigentlich wollte Noratis mit dem bis 2025 laufenden Bond, der einen Zinskupon in Höhe von 5,50 Prozent per annum bietet, bis zu 50 Millionen Euro einsammeln. Angesichts der Unruhe an den Kapitalmärkten im Emissionszeitraum von Ende Oktober bis Anfang November wurden es zunächst lediglich 12,5 Millionen. Im Dezember wurde die Anleihe indes mithilfe von institutionellen Investoren um zehn Millionen Euro aufgestockt. Der Noratis-Bond ist auch im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (ISIN: LU 097 422 559 0). Dort hat man das Papier zuletzt mit "Attraktiv" eingestuft und 4,5 von fünf möglichen Sternen vergeben.

Starker Ankeraktionär

Zusätzliche Mittel zum Ausbau des Portfolios beziehungsweise zur Stärkung der Finanzkraft steuert Merz Real Estate bei. Der Immobilienarm des Gesundheitskonzerns hält als größter Aktionär 47,7 Prozent der Noratis-Anteile. Bis zum Jahr 2024 will Merz Real Estate insgesamt bis zu 50 Millionen Euro in Noratis investieren.

Auch dank des finanzstarken Ankeraktionärs ist der Noratis-Bond eine interessante Mittelstandsanleihe mit gutem Rendite-Risiko-Profil. Derzeit wird die Anleihe an der Börse über pari gehandelt. Da die Umsätze dort gering sind, sollten Anleger bei der Order ein Limit setzen. Die Anleihe läuft bis November 2025, der Emittent könnte das Papier vorzeitig kündigen - ab November 2023 zu 102 Prozent, ab November 2024 zu 101 Prozent des Nennbetrags.

ANLEIHE: Hohe Rendite Beim aktuellen Kurs über pari verspricht der Bond bis Fälligkeit eine Rendite von knapp fünf Prozent jährlich.

ISIN: DE000A3H2TV6

