Anleihe auf R-Logitech: Hochzins mit Häfen

Dass es eine Rendite von knapp neun Prozent pro Jahr für eine Anleihe in Niedrig- und Negativzinszeiten nicht umsonst gibt, sollte jedem Anleger klar sein. Der Bond von R-Logitech verspricht solch einen hohen Ertrag - und er ist für Risikobereite einen Blick wert.

R-Logitech mit Sitz in Monaco betreibt Hafenterminals und bietet Dienstleistungen rund um den Transport vor allem von Rohstoffen an, der regionale Fokus liegt auf Afrika. Anfang Juli ist das Unternehmen mit der Übernahme von Euroports kräftig gewachsen. Die Firma hat ihren Sitz in Luxemburg und ist mit Hafenterminals in Europa, aber auch in Asien vertreten. An Euroports hält R-Logitech nun gut 53 Prozent, die belgischen Staatsfonds PMV und FPIM besitzen jeweils rund 23,5 Prozent.

R-Logitech hat kein Rating. Die Agentur S & P hat aber im Mai die wichtige Beteiligung Euroports analysiert, als das Unternehmen Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen hat. S & P wertete es als positiv, dass die Staatsfonds trotz ihres Minderheitsanteils bei wichtigen Entscheidungen ein Vetorecht hätten. Deshalb sei die Note von Euroports mit "BB-" zwei Stufen besser als die Einschätzung der relativ hoch verschuldeten R-Logitech-Mutter Monaco Resources Group (MRG), die demnach mit einem "B" im hochspekulativen Bereich gesehen wird.

Beim Blick auf die anderen Beteiligungen von MRG entdecken Anleger, die sich des Öfteren mit sogenannten Mittelstandsanleihen beschäftigen, weitere bekannte Namen. Agri Resources handelt mit Agrarrohstoffen und bewirtschaftet selbst Anbauflächen. Die 2021 fällige Anleihe (ISIN: XS 141 372 688 3) verspricht eine Rendite von 8,1 Prozent per annum. Metalcorp handelt mit Stahl sowie Nichteisenmetallen und ist in der Aluminiumproduktion aktiv. Die beiden 2022 fälligen Bonds (NO 001 079 570 1, DE 000 A19 MDV 0) bieten Renditen von 7,0 und 7,3 Prozent. Auch MRG hat eine Anleihe (XS 189 712 227 8) emittiert, die zum aktuellen Kurs bis 2023 gar 10,5 Prozent jährlich verspricht.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (LU 097 422 559 0) hat alle fünf genannten Bonds im Portfolio. Da dessen Manager bisher ein glückliches Händchen hatte, spricht dies für die Papiere. Dass S & P ein besseres Rating für Euroports in absehbarer Zeit unwahrscheinlich nennt und dies mit dem limitierenden Einfluss von MRG auf die Note begründet, sollten Anleger allerdings ebenfalls wissen.

Die R-Logitech-Anleihe bietet das beste Risiko-Rendite-Profil der fünf Papiere aus dem MRG-Dunstkreis. Nicht zuletzt, weil beim großen Bereich Euroports indirekt der belgische Staat mit im Boot sitzt. Dennoch ist auch dieses Papier nur als Beimischung für Anleger geeignet, die sich des Risikos von derlei Hochzinsanleihen bewusst sind.

