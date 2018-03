Anleihen der Woche: Gefragte Sicherheit

Die meistgehandelten Anleihen der Woche

Powell verstärkte damit die Erwartung baldiger Zinserhöhungen der Fed. Die Renditen von US-Staatsanleihen und Bundesanleihen legten infolgedessen zu. Mit steigender Risiko­aversion waren Staatsanleihen zum Wochenschluss aber wieder gefragt. Die Renditen sanken, und der Bund Future, der den Kurs einer zehnjährigen Bundesanleihe abbildet, stieg zeitweise über 160 Prozent.Kommende Woche lastet der Kontraktwechsel auf dem Bund Future. Am Donnerstag wird der März-Kontrakt letztmals gehandelt. Um der Liefer- oder Kauf­verpflichtung einer Bundesanleihe, die der Terminkontrakt verbrieft, zu entgehen, wechseln Investoren ­spätestens dann in den Juni-Kontrakt. Dessen Kurs ist 2,7 Prozentpunkte niedriger als der des März-Kontrakts. Im verketteten Bund Future, den €uro am Sonntag hier oben zeigt, führt das zu einem Rollverlust.An der Börse Stuttgart war eine neue 30-jährige Staatsanleihe von Spanien gefragt. Der 2048 fällige Bond verspricht einen Zins von 2,7 Prozent pro Jahr. Beim aktuellen Kurs bedeutet das eine Rendite von 2,63 Prozent per annum. S & P bewertet die Bonität des Landes mit "BBB+" und positivem Ausblick.Deutschland Bundesanleihen, DE 000 110 463 6Griechenland Eurozone , GR 013 300 821 0Norwegen Industrieländer, NO 001 057 287 8Russland Schwellenländer, RU 000 A0J TK3 8Lufthansa Dienstleistung, XS 110 911 025 1OMV Energie, XS 099 673 486 8FCR Immobilien Finanzen/Immobilien, DE 000 A2G 9G6 4Fresenius Gesundheit, XS 101 395 537 9K + S Grundstoffe, XS 099 794 135 5Thyssenkrupp Industriegüter, DE 000 A1R 08U 3Sixt Konsumgüter, DE 000 A2G 9HU 0Infineon Technologie, XS 119 111 617 4___________________________