Anleihen der Woche: Neue Auto-Anleihen begeben

€uro am Sonntag

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA haben einen Rekordwert erreicht. Am Donnerstag wurde gemeldet, dass in der Vorwoche 6,65 Millionen Anträge eingegangen waren. Dennoch reagierten die Kurse von US-Staatsanleihen kaum. Offenbar hatten sich die Investoren schon auf einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA wegen der Corona-Krise eingestellt. Auch beim Bund Future, der den Kurs einer zehnjährigen deutschen Bundesanleihe abbildet, schien die hohe Volatilität der vergangenen Wochen überwunden. Das Rentenbarometer stand am Freitag bei 172 Prozent.

Einige Unternehmen haben neue Anleihen emittiert. So hat Volkswagen mit einem bis 2023 laufenden Papier 650 Millionen Euro eingesammelt. Die Anleihe bietet einen Zinskupon in Höhe von 2,5 Prozent per annum. Die Stückelung liegt bei privatanlegerfreundlichen 1000 Euro. Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S & P) bewertet die Bonität von Volkswagen mit der Note "BBB+" bei negativem Ausblick. Auch Daimler war am Kapitalmarkt aktiv. Die 2025 zur Rückzahlung fällige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro ist mit einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestattet. Die Stückelung beträgt 1000 Euro. Von S & P hat Daimler ebenfalls die Note "BBB+", auch dieses Rating ist mit negativem Ausblick versehen.

Bildquellen: BsWei / Shutterstock.com

