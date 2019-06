Unternehmensanleihen: Gegen die Zinsdürre

€uro am Sonntag

Kaufen, halten, Zinsen kassieren: Eine Buy-and-Hold-Strategie, die viele Anleger bei Anleihen verfolgen, ist auch mit Fonds möglich. Laufzeitfonds investieren das in der Zeichnungsphase eingesammelte Geld in ein Portfolio aus Anleihen mit ähnlichen Fälligkeiten. Werden die Bonds von den Emittenten zurückgezahlt, wird der Fonds aufgelöst. Franklin Templeton bietet derzeit ein solches Produkt an.

Für Anleger haben Laufzeitfonds ­einige Vorteile: Die Auswahl der Papiere übernimmt ein Profi, eine breite Streuung ist schon mit geringem Kapitaleinsatz möglich, zudem können Anleger so in Bonds investieren, die hohe Stückelungen von 100.000 Euro haben. Die Mindestanlagesumme für den neuen Fonds beträgt nur 1000 Euro. Die Zeichnung läuft bis November. Dann wird der Fonds für frisches Kapital geschlossen.

Angestrebte Ausschüttungen

Anleger können Anteile zwar vorzeitig zurückgeben, die Strategie ist aber darauf ausgerichtet, bis Auflösung dabeizubleiben. Zwischenzeitlich mögliche Schwankungen des Anteilspreises können so ausgesessen werden. Denn bei Fälligkeit tilgen die Emittenten ihre Anleihen zu 100 Prozent - wenn sie nicht in ernsten Problemen stecken. Franklin Templeton strebt eine durchaus attraktive jährliche Ausschüttung von 2,5 Prozent und die volle Rückzahlung des investierten Kapitals Ende 2024 an. Beides ist nicht garantiert, sondern hängt an der Entwicklung des Portfolios. Um etwaige Ausfälle abzudecken, wird ein Teil der Anleihezinsen zunächst einbehalten. Muss der Puffer nicht in Anspruch genommen werden, wird dieses Geld am Laufzeit­ende ausgezahlt.

Nachhaltiges Engagement

Der Schwerpunkt liegt auf Hochzinsanleihen von Unternehmen aus dem riskanteren Non-Investment-Grade, mindestens 30 Prozent fließen aber in Bonds aus dem Investment Grade. Die Verteilung über insgesamt mehr als 20 Länder und mehr als 15 Branchen soll das Risiko streuen. Währungsrisiken für Euro-Anleger werden gemieden.

Franklin Templeton verfolgt beim Fonds einen Nachhaltigkeitsansatz. Papiere aus Branchen wie Waffen, Tabak und Glücksspiel sind ausgeschlossen. Zudem werden Risiken berücksichtigt, die sich für die Firmen aus den Aspekten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ergeben können. Weil die mit CO2-Emissionen und Wasserknappheit verbundene Regulierung über die Laufzeit an Bedeutung gewinnen dürfte, wollen die Fondsmanager mit den ausgewählten Emittenten zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeitskennzahlen des Portfolios zu verbessern. Für Anleger, die Wert auf derlei Aspekte beim Investment legen, ein weiterer Vorteil.

Zur Zeichnung:

Wer den Franklin Green Target ­Income 2024 zeichnet, sollte auf einen Rabatt beim Ausgabeaufschlag achten.

ISIN: LU1969742532













