EYEMAXX-Anleihen - Anlegern drohen hohe Verluste

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag



Kurz darauf stellte das Unternehmen einen Insolvenzantrag in Österreich. Anlegern, die in einer der insgesamt drei Anleihen investiert sind, drohen deshalb hohe Verluste. Dem österreichischen Insolvenzrecht entsprechend sollen Anleihegläubiger mit nur 20 Prozent ihrer Forderungen abgefunden werden. In Deutschland richtet sich die Auszahlungsquote nach dem tatsächlichen Wert vorhandener Assets, sie könnte auf Basis von EYEMAXX’ bisheriger Bilanzen höher ausfallen. Das Beratungsunternehmen One Square und die Anwaltskanzlei Heuking Kühn haben im Auftrag einiger Investoren einen Fremdinsolvenzantrag in Aschaffenburg gestellt, um zu erreichen, dass die deutschen Assets von EYEMAXX nach deutschem Recht verwertet werden.

Betroffene Anleger sollten schnellstmöglich ihre Forderungen anmelden. Die Schutzgmeinschaft der Kapitalanleger (SDK) bietet eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an (E-Mail: info@sdk.org). Auch One Square sammelt Anleger, die sich dem Fremdinsolvenzantrag und weiteren Maßnahmen anschließen wollen (eyemaxx@ onesquareadvisors.com). Eine eventuelle Vergütung von One Square/Heuking erfolgt im Rahmen des Insolvenzverfahrens.

Bildquellen: gerasimov_foto_174 / Shutterstock.com

________________________________