NACHBÖRSE/XDAX -2,8% auf 19.708 Pkt - Neue Wandelanleihe belastet Redcare

DOW JONES--Deutlich negative Vorgaben der US-Börsen haben im nachbörslichen Handel am Dienstag die deutschen Aktien mit nach unten gerissen. Die Erholung aus dem regulären Geschäft wurde damit zunichte gemacht. Ursächlich war die Eskalation im Zollstreit der USA mit China. Während andere Länder in Reaktion auf die US-Strafzölle Entgegenkommen signalisiert haben, ist Peking bislang nicht zu Zugeständnissen bereit. Daraufhin hat US-Präsident die zusätzlichen Zölle auf Einfuhren aus China auf 104 Prozent angehoben. Die Strafzölle sollen um Mitternacht in Kraft treten.

Erneut waren Nachrichten zu Einzelwerten rar. Redcare Pharmacy wurden am Abend rund 8 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Betreiber von Online-Apotheken die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro angekündigt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

19.708 20.280 -2,8%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 08, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)