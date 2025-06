OLB: Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief, Kupon 3,00%

Mit der Emission eines neuen Pfand­briefs in Bench­mark-Format in Höhe von 500 Mio. Euro hat die OLB ihrem erfolg­reichen Kapital­markt­auftritt ein weiteres Kapitel hinzugefügt. In einem von starkem Wett­bewerb gekenn­zeichneten Umfeld mit hoher Emissions­aktivität und inmitten des laufenden Prozesses des Eigentümer­wechsels der OLB konnte die Bank ihren Hypotheken­pfandbrief am Mittwoch, 4. Juni 2025, mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei rund 70 institu­tionellen Investoren platzieren.



Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 3,00% (MidSwap + 55 Basispunkte) begeben und war dreifach überzeichnet. Die OLB-Emission wurde von der Ratingagentur Moody's mit „Aaa“ bewertet. Vor allem Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen aus Deutschland, Frankreich und Österreich zählten zu den Investoren. Als Joint Lead Manager war ein Konsortium aus Danske Bank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Erste Group und UBS Investment Bank mandatiert.



„Sinnvoll wachsen – innovativ refinanzieren, das ist unsere Maxime. Die nachhaltige Verbreiterung unserer Investorenbasis bildet daher strategisch ein wichtiges Fundament für unseren anhaltenden dynamischen Wachstumskurs“, sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB. Mit der Laufzeit von zehn Jahren trägt der Pfandbrief maßgeblich zur langfristig günstigen Refinanzierung der Bank bei. „Unsere erste zehnjährige Benchmark-Emission so gut platziert zu haben, macht uns sehr stolz. In die Laufzeitenstruktur unserer begebenen Anleihen fügt sich dieser Pfandbrief hervorragend ein“, sagt Patrick Hartmann, OLB Head of Treasury & Markets.



Die neue Emission stellt den vierten Hypothekenpfandbrief seit 2021 und die zweite Begebung in Benchmark-Format nach Januar 2024 dar. Im laufenden Jahr war die OLB bereits mit ihrer ersten RMBS-Anleihe („Residential Mortgage-Backed Securites“ – Verbriefung niederländischer staatlich garantierter Hypothekarkredite) in Benchmark-Format erfolgreich am Kapitalmarkt aktiv. Auch für die Zukunft sind mindestens zwei hypothekenbesicherte Transaktionen pro Jahr vorgesehen. „Wir haben uns eine verlässliche Präsenz am Kapitalmarkt und ein hohes Vertrauen der nationalen wie internationalen Investoren erarbeitet“, sagt Dr. Rainer Polster, „diese Position wollen wir durch weitere regelmäßige Emissionen stärken und ausbauen.“



