„Tag der Befreiung“: Neubewertung aller Prognosen

Trotz der ohnehin gestie­genen Erwartungen an einen weniger positiven Ausgang des „Befreiungs­tages“ war die Realität noch schlimmer. Die Zölle auf wichtige Handels­partner wurden erhöht – mit den stärksten Auswir­kungen auf die asia­tischen Export­schlager. Darüber hinaus wurde ein neuer Basis­zollsatz von 10% für alle Länder eingeführt, und die „De-minimis“-Ausnahme für chinesische Waren abgeschafft. Zum Leidwesen derjenigen, die auf Verhandlungen zur Senkung der Zollsätze hoffen, sind die für die vorgesehenen Umsetzungsfristen sehr kurz und lassen wenig Spielraum für spezifische Vereinbarungen. Auch wenn dies vielleicht teilweise für mehr Transparenz sorgt, werden die Märkte die Reaktion der größeren Volkswirtschaften und die möglichen Vergeltungsmaßnahmen der USA darauf abwarten. Angesichts der potenziellen Zolleinnahmen ist es auch unklar, ob die US-Regierung Vereinbarungen anstreben wird, die die Einnahmen aus den Importen verringern könnten. Die Unsicherheit über die endgültige Entwicklung wird wohl noch einige Zeit andauern und die Anleger, die sich nach Klarheit sehnen, frustrieren.



Sogar die US-Regierung räumt ein, dass Zölle der Wirtschaft in nächster Zeit kaum zuträglich sein dürften. Da die Rezessionswahrscheinlichkeit bereits vor dem „Tag der Befreiung“ gestiegen ist und die angewandten Zölle höher sind als erwartet, ist damit zu rechnen, dass die Konsenserwartungen eine noch größere Wahrscheinlichkeit für eine Schrumpfung der US-Wirtschaft einpreisen und auch die Sorgen um andere Länder zunehmen. In den USA wird befürchtet, dass die Inflation in die Höhe getrieben wird, da die Lieferanten die Kosten nicht senken wollen und die Einzelhändler zu Preissteigerungen gezwungen sind. Ein schwächerer US-Dollar hat nicht die schockabsorbierende Funktion, die viele vor einigen Monaten angenommen hatten. Die Einkommen werden bereits inflationsbereinigt gedrückt, und es ist zu befürchten, dass die Zölle wie eine „Steuer“ wirken, die zu einem Rückgang der realen Verbraucherausgaben führt – des Rückgrats der US-Wirtschaft. Das Verbrauchervertrauen ist bereits deutlich gesunken, und die Unternehmen haben Anzeichen von Vertrauensverlust gezeigt. Da viele andere große Volkswirtschaften in erheblichem Maße von den Exporten in die USA profitieren, könnte ein gebremster Handel weltweit schmerzhaft sein.



Die US-Aktienmärkte bekamen weiterhin die Anlegerängste am stärksten zu spüren – der wachstumsstarke NASDAQ 100 und der binnenmarktorientierte Russell 2000 verzeichneten über Nacht starke Verluste. Die europäischen Aktien blieben stabiler, was vielleicht auf die angekündigten Konjunkturmaßnahmen zurückzuführen ist. Es gibt jedoch eine zeitliche Diskrepanz zwischen dem Zeitpunkt, an dem sich die negativen Auswirkungen der Zölle bemerkbar machen, und dem Zeitpunkt, an dem die Unterstützung durch staatliche Ausgaben einsetzen könnte, auf die die Anleger achten müssen. Ähnlich verhält es sich in China, wo sich die eher auf das Inland ausgerichteten Onshore-Aktien im Vergleich zu anderen Märkten gut gehalten haben, wobei die Regierung bereits deutlich gemacht hat, dass sie zu weiteren Stimulierungsmaßnahmen bereit ist, sollte diese Situation eintreten. Wie zu erwarten war, sind die Renditen von Staatsanleihen gesunken, da sich die Anleger über ein höheres Rezessionsrisiko und niedrigere Zinssätze Sorgen machen. Überraschenderweise ist der US-Dollar gegenüber dem Euro eingebrochen, da die Anleger offenbar in erster Linie eine Rezession in den USA befürchten.



Ein solch umfassender negativer politischer Katalysator für die Weltwirtschaft erfordert zu Recht eine Neubewertung der allgemeinen Prognosen. Sollten die angekündigten Zölle umgesetzt werden und auf dem vorgesehenen Niveau bleiben, ist die Gefahr, dass die Weltwirtschaft schrumpft, mit Sicherheit größer geworden. Das soll nicht heißen, dass Rezessionen garantiert sind, sondern nur, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt deutlich höher ist. Die Märkte haben dies zwar zur Kenntnis genommen, sind aber noch weit davon entfernt, die negativsten Szenarien einzupreisen. Die Bewertungen vieler Aktien sind im historischen Vergleich immer noch hoch. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Märkte teilweise überverkauft sind, aber eine Verschlechterung der Fundamentaldaten könnte das leicht irrelevant machen. Ebenso dürften die Märkte für Staatsanleihen einen weiteren Renditerückgang erleben, um dramatischere Reaktionen der Zentralbanken zur Stützung des Beschäftigungsniveaus einzupreisen. Anleger werden nun den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag abwarten, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die wirtschaftliche Dynamik zum „Tag der Befreiung“ entwickelt und ob es Anzeichen dafür gibt, dass Vereinbarungen getroffen werden, um die schlimmsten Auswirkungen der Zölle zu verringern. Während Risikoanlagen durch das solide Lohnwachstum etwas gestützt werden könnten, muss man sich darüber im Klaren sein, dass dies die zunehmende Unsicherheit nicht vollständig widerspiegelt. Auch innerhalb der Märkte sollten Anleger auf Anzeichen achten, die darauf hindeuten, dass der Schock für die Finanzierungsbedingungen bedrohlicher wird. Die Vorteile einer breiten Diversifizierung werden deutlich, und Anleger sind gut beraten, weiterhin nach Möglichkeiten zur Risikostreuung zu suchen.



