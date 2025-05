United Kingdom emittiert GBP Benchmark-Anleihe

Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA und AA- (alle mit stabilem Ausblick) gerated. Die neue UK-Anleihe wird an der London Stock Exchange (Main Market) gelistet (ISIN GB00BT7J0241). Anwendbar ist englisches Recht. Die Transaktion wird von Bank of America (BofA), BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Santander begleitet.



