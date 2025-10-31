US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite lag bei 4,097 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es gibt weiterhin kaum Impulse von Konjunkturdaten. Der Shutdown in den Vereinigten Staaten steuert auf den zweiten Monat zu. Im Dauerstreit zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist eine Einigung zum Bundeshaushalt weiter nicht ansatzweise in Sicht. Weil die Finanzierung deswegen nicht steht und keine Bundesausgaben fließen können, stehen die Regierungsgeschäfte in Teilen still und auch die meisten Konjunkturdaten fallen aus.

In der abgelaufenen Woche sind die Kurse jedoch merklich gefallen und die Renditen gestiegen. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen für eine Leitzinssenkung im Dezember gedämpft. An den Finanzmärkten war bis dahin eine weitere Lockerung der Geldpolitik überwiegend erwartet worden. Powell hatte zudem eingeräumt, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben hat./jsl/he