US-Anleihen: Kursgewinne

06.11.25 17:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,50 Prozent auf 112,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,09 Prozent.

Die Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Vor allem die Bewertung von Technologiewerten belastete die Aktien.

In den USA wurden am Nachmittag angesichts der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der sogenannte Shutdown dauert seit 1. Oktober an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen./jsl/he