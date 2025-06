US-Anleihen: Kursgewinne - Inflationsdaten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. US-Inflationsdaten stützten die Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,24 Prozent auf 110,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,43 Prozent.

Die Inflationsrate in den USA ist im Mai zwar wie erwartet leicht auf 2,4 Prozent gestiegen. Die aussagekräftigere Kernrate (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) fiel jedoch auf 2,8 Prozent.

"Die Jahresraten sind weniger stark beziehungsweise nicht gestiegen und so dürften die marktseitigen Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wieder verstärkt werden", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Gleichwohl haben die Fed-Vertreter bis zuletzt darauf verwiesen, dass mit zollbedingten Preiseffekten in den kommenden Monaten zu rechnen sei, was zunächst noch für eine abwartende Haltung der Notenbanker spricht." Die US-Notenbank Fed entscheidet in einer Woche über die Zinsen.

"Zwar zeigen sich in Teilbereichen gewisse Auswirkungen der höheren Zölle, insgesamt ist deren preistreibender Effekt zumindest bislang schwächer als befürchtet", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Damit wird eine Zinssenkung der Fed in absehbarer Zeit wahrscheinlicher." Eine Senkung bereits nächste Woche sei aber nahezu ausgeschlossen.

Eine grundsätzliche Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA sorgte nicht für deutliche Kursausschläge. China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social./jsl/jha/