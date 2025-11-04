DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 -2,1%Nas23.434 -1,7%Bitcoin88.036 -4,8%Euro1,1484 -0,3%Öl64,59 -0,4%Gold3.954 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursgewinne - Unsicherheit an Aktienmärkten stützt

04.11.25 17:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 112,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,54 Prozent.

Wer­bung

Vor allem die Kursverluste am Aktienmarkt stützten die Anleihen etwas. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten. Vor allem beim Trendthema Künstliche Intelligenz wird eine Kurskorrektur befürchtet. Davon profitierten sie als sicher geltenden Staatsanleihe.

Es wurden keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Derzeit fallen die meisten Veröffentlichungen von Zahlen in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown. Ein Ende des Shutdowns ist bisher nicht in Sicht./jsl/he