DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -0,6%Nas22.908 +0,7%Bitcoin94.705 +2,1%Euro1,1617 ±0,0%Öl66,00 +2,6%Gold4.140 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet

23.10.25 17:54 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Die US-Sanktionen gegen Russland verstärken Inflationsgefahren und belasteten die Staatsanleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,26 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 3,99 Prozent.

Wer­bung

Erstmals in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt. Diese richten sich gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil. Außerdem seien Tochterunternehmen der beiden Konzerne in Russland betroffen. Die Ölpreise legten daraufhin deutlich zu. Sollten sie dauerhaft erhöht bleiben, könnte dies die Möglichkeit der US-Notenbank Fed beschränken, die Leitzinsen zu senken. Dies stützte die Anleihen.

Mit Spannung erwartet werden die US-Verbraucherpreise, die am Freitag anstehen. Mit der Veröffentlichung wird allerdings eine Ausnahme gemacht, da die Daten für die Auszahlung von Sozialleistungen benötigt werden. Ansonsten ist ein Ende des Shutdowns nicht in Sicht. Die US-Notenbank muss also weiterhin auf die besonders wichtigen Arbeitsmarktdaten verzichten./jsl/he