DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.865 +0,1%Nas22.321 +0,8%Bitcoin97.535 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

15.09.25 17:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

Wer­bung

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Der regionale Frühindikator für die Region New York hatte sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.

Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Es besteht kaum Zweifel daran, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird", schreibt Commerzbank-Experte Rainer Guntermann. "Allerdings scheut der Markt trotz zunehmender Risse am Arbeitsmarkt davor zurück, mehr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte einzupreisen."/jsl/men