Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

26.09.25 17:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. US-Daten zu Konsumausgaben und Einkommensentwicklung fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Der Bund-Future fand in der abgelaufenen Woche keine klare Richtung. Schließlich gibt es derzeit in der Eurozone nur wenig Zinsphantasie. Es werden auf absehbare Zeit keine weiteren Zinssenkungen erwartet, auch wenn zuletzt wichtige Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima schwach ausgefallen sind. /jsl/nas