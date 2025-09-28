DAX23.527 -0,6%ESt505.438 -0,5%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.058 -0,1%Nas22.416 -0,4%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1673 -0,6%Öl69,13 +0,1%Gold3.733 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

25.09.25 17:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 128,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,76 Prozent.

Wer­bung

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Anleihen etwas. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche unerwartet und merklich gefallen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind.

Zahlen vom Jobmarkt werden derzeit stark beäugt, da die monatlichen Arbeitsmarktberichte enttäuschend ausgefallen waren. So hat die US-Notenbank Fed ihre jüngste Leitzinssenkung mit der enttäuschenden Arbeitsmarktentwicklung erklärt. Zudem sind die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter unerwartet gestiegen und die US-Wirtschaft im zweiten Quartal laut einer dritten Schätzung stärker gewachsen als in einer vorherigen Schätzung ermittelt.

Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone stützten den Anleihemarkt nur vorübergehend. Das Wachstum der Geldmenge hat sich im August auf eine Jahresrate von 2,9 Prozent abgeschwächt. "Seit Februar dieses Jahres pendelt die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, sodass sich davon weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten lassen", schreiben Experten der Helaba. "Insgesamt sollten die Zinserwartungen von den Zahlen kaum beeinflusst werden." Am Vortag hatten die Anleihekurse nur kurzzeitig von dem enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima profitiert. /jsl/men