APA ots news: bank99 platziert erste Senior-Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 85 Millionen Euro
Debütemission am Kapitalmarkt
Anleihe 2,2-fach überzeichnet - Orders von insgesamt 190
Millionen Euro.
Aufbau eines Zugangs zum Kapitalmarkt als Ergänzung zu den
bestehenden Refinanzierungsquellen
Stärkung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für weiteres
Wachstum
Aktuelles Moodys Emittentenrating Baa2, stabil
Die bank99 hat ihre erste Emission am Kapitalmarkt mit großem
Erfolg abgeschlossen. Die Senior-Preferred-Anleihe wurde mit einem
Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro erfolgreich platziert und war mit
einem Faktor von 2,2 überzeichnet. Das Orderbuch belief sich somit
auf insgesamt 190 Mio. Euro, wodurch am unteren Ende der Bandbreite
bei Midswap + 210 Basispunkten gepreist werden konnte, und umfasst
Investor*innen aus Österreich sowie aus dem internationalen Umfeld.
"Die hervorragenden Investor*innen-Orders aus dem In- und Ausland
bei unserer Premiere am Kapitalmarkt sind ein Beleg für die
kontinuierlich positive Entwicklung und die gute Reputation der
bank99 sowie ein eindrucksvoller Beleg für das hohe Vertrauen, das
uns Investor*innen entgegenbringen", zeigt sich Walter Oblin,
Generaldirektor der Österreichischen Post AG und stv. Vorsitzender
des Aufsichtsrats der bank99, erfreut.
Zwtl.: Emission als Ergänzung des bestehenden Finanzierungsmixes
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25 % versehen und läuft bis
28. September 2029, wobei die Emittentin das einmalige Recht hat, die
Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen. Diese Konditionen
spiegeln einerseits die solide Bonität (Moodys Emittentenrating
Baa2, stabil) als auch das nachhaltige Geschäftsmodell der bank99
wider. Mit den Nettoerlösen der Emission wird die Refinanzierung
weiter gestärkt und die organischen Wachstumsstrategie unterstützt.
"Der Erfolg der Emission ist nicht zuletzt auf die umfangreiche
Vorarbeit des gesamten bank99-Teams zurückzuführen. Investor*innen
wurden mit einer klaren Kapitalmarkt-Story transparent angesprochen
und umfassend über die Zukunftspläne der bank99 informiert. Besonders
positiv aufgenommen wurde auch unser erstes profitables Halbjahr
2025", so Bernhard Achberger (Vorstand Marktfolge bank99) und
Bernhard Hohenegger (Vorstand Markt bank99).
Die rechtliche Grundlage für die Anleihe bildet das im Mai
erstmalig etablierte Emissionsprogramm ("Debt Issuance Programme")
der bank99, welches mithilfe von Wolf Theiss Rechtsanwälte (Legal
Advisor der Emittentin), der Raiffeisen Bank International (Arranger
und Dealer) und Schönherr Rechtsanwälte (Legal Advisor des Arrangers
und Dealers) erstellt wurde.
bank99: Versteht dich von selbst
Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen
Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent)
. Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit rund
300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.700
Postpartnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes
Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand,
Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und
Versicherungen. Mehr unter bank99.at.
