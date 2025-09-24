APA ots news: bank99 platziert erste Senior-Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 85 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - -

Debütemission am Kapitalmarkt

Anleihe 2,2-fach überzeichnet - Orders von insgesamt 190

Millionen Euro.

Aufbau eines Zugangs zum Kapitalmarkt als Ergänzung zu den

bestehenden Refinanzierungsquellen

Stärkung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für weiteres

Wachstum

Aktuelles Moodys Emittentenrating Baa2, stabil

Die bank99 hat ihre erste Emission am Kapitalmarkt mit großem

Erfolg abgeschlossen. Die Senior-Preferred-Anleihe wurde mit einem

Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro erfolgreich platziert und war mit

einem Faktor von 2,2 überzeichnet. Das Orderbuch belief sich somit

auf insgesamt 190 Mio. Euro, wodurch am unteren Ende der Bandbreite

bei Midswap + 210 Basispunkten gepreist werden konnte, und umfasst

Investor*innen aus Österreich sowie aus dem internationalen Umfeld.

"Die hervorragenden Investor*innen-Orders aus dem In- und Ausland

bei unserer Premiere am Kapitalmarkt sind ein Beleg für die

kontinuierlich positive Entwicklung und die gute Reputation der

bank99 sowie ein eindrucksvoller Beleg für das hohe Vertrauen, das

uns Investor*innen entgegenbringen", zeigt sich Walter Oblin,

Generaldirektor der Österreichischen Post AG und stv. Vorsitzender

des Aufsichtsrats der bank99, erfreut.

Emission als Ergänzung des bestehenden Finanzierungsmixes

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25 % versehen und läuft bis

28. September 2029, wobei die Emittentin das einmalige Recht hat, die

Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen. Diese Konditionen

spiegeln einerseits die solide Bonität (Moodys Emittentenrating

Baa2, stabil) als auch das nachhaltige Geschäftsmodell der bank99

wider. Mit den Nettoerlösen der Emission wird die Refinanzierung

weiter gestärkt und die organischen Wachstumsstrategie unterstützt.

"Der Erfolg der Emission ist nicht zuletzt auf die umfangreiche

Vorarbeit des gesamten bank99-Teams zurückzuführen. Investor*innen

wurden mit einer klaren Kapitalmarkt-Story transparent angesprochen

und umfassend über die Zukunftspläne der bank99 informiert. Besonders

positiv aufgenommen wurde auch unser erstes profitables Halbjahr

2025", so Bernhard Achberger (Vorstand Marktfolge bank99) und

Bernhard Hohenegger (Vorstand Markt bank99).

Die rechtliche Grundlage für die Anleihe bildet das im Mai

erstmalig etablierte Emissionsprogramm ("Debt Issuance Programme")

der bank99, welches mithilfe von Wolf Theiss Rechtsanwälte (Legal

Advisor der Emittentin), der Raiffeisen Bank International (Arranger

und Dealer) und Schönherr Rechtsanwälte (Legal Advisor des Arrangers

und Dealers) erstellt wurde.

bank99: Versteht dich von selbst

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen

Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent)

. Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit rund

300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.700

Postpartnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes

Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand,

Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und

Versicherungen. Mehr unter bank99.at.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

