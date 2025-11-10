DAX23.959 +1,7%Est505.658 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.844 +1,2%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ende des US-Shutdowns in Sicht

10.11.25 10:48 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 128,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

In den USA ist die Chance gestiegen, dass es zu einem Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) kommen könnte. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

"Die Anleihemärkte spüren den Druck, da sich die Risikostimmung verbessert und Sorgen über größere Schäden für die Wirtschaft nachlassen", kommentierte Rainer Guntermann, Anleiheexperte der Commerzbank, die Meldungen zu einem möglichen Ende des Shutdown.

Gestützt wurden die Kurse am deutschen Rentenmarkt etwas durch unerwartet schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Bund-Future machte daraufhin einen Teil der frühen Verluste wett. In der Eurozone hatte sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend wieder verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gestiegen./jsl/jkr/mis