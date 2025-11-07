DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 -0,1%Nas22.673 -1,7%Bitcoin87.301 -0,5%Euro1,1574 +0,2%Öl63,70 +0,2%Gold3.994 +0,4%
US-Anleihen: Kursgewinne - Schwaches Verbrauchervertrauen stützt

07.11.25 17:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag gestützt durch schwache US-Konjunkturdaten zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 113,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,07 Prozent.

Die Verunsicherung an den Aktienmärkten und schwache Konjunkturdaten stützten die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen trübte sich im November stärker ein als erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage der Verbraucher verschlechterte sich deutlich.

"Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu. "Der Rückgang der Stimmung in diesem Monat war in der gesamten Bevölkerung zu beobachten, unabhängig von Alter, Einkommen und politischer Zugehörigkeit." Der sogenannte Shutdown dauert schon seit dem 1. Oktober und ist der längste der US-Geschichte. Wegen des Shutdowns wurden in den USA ansonsten keine Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht./jsl/stw