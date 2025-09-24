Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 128,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone stützten den Anleihemarkt ein wenig. Das Wachstum der Geldmenge hat sich im August auf eine Jahresrate von 2,9 Prozent abgeschwächt. "Seit Februar dieses Jahres pendelt die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, sodass sich davon weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten lassen", schreiben Experten der Helaba. "Insgesamt sollten die Zinserwartungen von den Zahlen kaum beeinflusst werden."

Es werden ansonsten nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. "Bei den heutigen Wirtschaftsdaten haben allein die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten das Potenzial, bei einer Überraschung nach oben die Zinsmärkte in den USA aus der Lethargie aufzuwecken", schreiben Ökonomen der Dekabank. Nach zuletzt enttäuschenden Arbeitsmarktdaten haben die Anleger am Nachmittag auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick.

Am Vortag hatten die Anleihekurse nur kurzzeitig von dem enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima profitiert. "Das technische Gesamtbild ist nahezu unverändert zum Vortag", schreiben Experten der Helaba. "Die Indikatoren sind mehrheitlich belastend und weisen auf Risiken hin." Gleichwohl würde weiterhin eine Seitwärtsphase dominieren./jsl/jkr/jha/