DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizintechnik, BYD, Oracle, Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursgewinne

25.09.25 11:07 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 128,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent.

Wer­bung

Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone stützten den Anleihemarkt ein wenig. Das Wachstum der Geldmenge hat sich im August auf eine Jahresrate von 2,9 Prozent abgeschwächt. "Seit Februar dieses Jahres pendelt die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, sodass sich davon weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten lassen", schreiben Experten der Helaba. "Insgesamt sollten die Zinserwartungen von den Zahlen kaum beeinflusst werden."

Es werden ansonsten nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. "Bei den heutigen Wirtschaftsdaten haben allein die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten das Potenzial, bei einer Überraschung nach oben die Zinsmärkte in den USA aus der Lethargie aufzuwecken", schreiben Ökonomen der Dekabank. Nach zuletzt enttäuschenden Arbeitsmarktdaten haben die Anleger am Nachmittag auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick.

Am Vortag hatten die Anleihekurse nur kurzzeitig von dem enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima profitiert. "Das technische Gesamtbild ist nahezu unverändert zum Vortag", schreiben Experten der Helaba. "Die Indikatoren sind mehrheitlich belastend und weisen auf Risiken hin." Gleichwohl würde weiterhin eine Seitwärtsphase dominieren./jsl/jkr/jha/