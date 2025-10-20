DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto14,82 +3,7%Nas23.028 +1,5%Bitcoin95.081 +2,0%Euro1,1652 -0,1%Öl60,77 -0,9%Gold4.345 +2,2%
US-Anleihen: Stabilisierung nach Kursverlusten

20.10.25 17:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren Verlusten zum Wochenschluss haben sich die US-Staatsanleihen am Montag stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,04 Prozent auf 113,52 Punkte zu. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4 Prozent.

Dem Markt fehlt es aktuell an Orientierung. So hat die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen am Freitag nicht nachhaltig gestützt.

Hinzu kommen unklare Signale zum Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Es ist zwar für diese Woche in Malaysia eine neue Runde der Handelsgespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Präsident Donald Trump wollte jedoch vor diesen Gesprächen wichtige Streitpunkte wie Pekings Exportbeschränkungen für Seltene Erden, den Umgang mit der Droge Fentanyl und Chinas aktuellen Verzicht auf Sojabohnen aus den USA geklärt wissen./la/he