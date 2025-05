US-Anleihen: Verluste nach Einigung im Zollstreit zwischen USA und China

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Einigung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China hat die Kurse von US-Staatsanleihen zu Wochenbeginn unter Druck gesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Montag um 0,49 Prozent auf 110,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg um Gegenzug auf 4,43 Prozent und erreichte so das Niveau von Ende April.

Wer­bung Wer­bung

China und die USA beschlossen eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle. Die Regelung gilt vorübergehend für 90 Tage. Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 Prozent auf 10 Prozent zurück.

An den internationalen Aktienmärkten ließ die Nachricht den Risikoappetit der Anleger steigen und sorgte so für kräftige Kursgewinne. Die als sicher geltenden Staatspapiere waren insofern kaum gefragt./la/he