Capital.com: Pi Network: Wie sind die Aussichten für die noch nicht gehandelte Pi-Münze?

Stand: 11 Januar 2022

Pi Network (PI) baut weiterhin seine geheimnisvolle Atmosphäre auf, während es die Aufmerksamkeit der Kryptowährungsinvestoren erregt.

In der letzten Woche hat es getwittert: "MAINNET ist (fast) hier!!!" Das würde bedeuten, dass der Token auf die Blockchain umgestellt wird - aber es ist immer noch nicht passiert und es gibt kein klares Signal, wann das sein wird.

Der Token kann also immer noch über Mobiltelefone abgebaut werden, aber er kann nicht gehandelt oder abgehoben werden - im Grunde hat er noch keinen Wert. Dieser Mangel an Transparenz hat nicht dazu beigetragen, die Zweifler zu beruhigen, die befürchten, dass es sich bei der Idee um einen Betrug handelt.

Das Team, das dahinter steht, sagt, es sei ein "aufrichtiges Bestreben eines Teams von Stanford-Absolventen, alltäglichen Menschen einen besseren Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen". Und es gibt viele Krypto-Gläubige, die darin eine Chance sehen - und in vielen Fällen haben sie diese Chance ergriffen -, sich von Grund auf an einer Kryptowährung zu beteiligen und möglicherweise irgendwann in der Zukunft zu profitieren. Sie tun dies vielleicht mit einem Auge auf einige der frühen Bitcoin (BTC)-Anhänger, die mit dem Mining und dem Halten der Münze Gewinne erzielt haben.

Andere jedoch haben Pi-Crypto mit einem Multi-Level-Marketing (MLM)-Betrug verglichen, der keinen Wert hat. Seit dem 23. Dezember werden immer noch keine Münzen gehandelt, d. h. es gibt keine Transaktionen und keine Fiat-Belohnungen. Das bedeutet auch, dass die Leute kein Geld verloren haben, sondern nur ein bisschen Zeit und persönliche Daten, um Münzen zu schürfen, die noch nicht gehandelt werden können.

Also noch einmal: Was ist Pi Network und wie wird es funktionieren? Haben Sie schon von der neuen Kryptowährung gehört und fragen sich, ob Pi-Münzen als potenzielle Investition in Frage kommen?

Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, was das Pi Network erreichen will und wie sich die Preisprognose für den Pi Coin gestaltet.

Was ist Pi Network?

Pi Network ist ein Projekt für digitale Währungen, das darauf abzielt, das Mining von Kryptowährungen zugänglich zu machen, da die Zentralisierung von Währungen der ersten Generation wie Bitcoin diese für normale Nutzer unerreichbar gemacht hat. Das Pi Network, das von einem Team von Stanford-Absolventen entwickelt wurde, ermöglicht es den Nutzern, mit seiner Handy-App Münzen zu schürfen, indem es Transaktionen in einem verteilten Datensatz validiert.

Im Gegensatz zu Knoten in Netzwerken wie Bitcoin, die Proof-of-Work-Protokolle (PoW) verwenden, nutzen Pi-Knoten einen Algorithmus, der auf dem Stellar Consensus Protocol (SCP) basiert. Pi-Knoten validieren Transaktionen in einem verteilten Ledger und erzielen einen Konsens über die Reihenfolge der neuen Transaktionen, die das Ledger aufzeichnet.

Im Rahmen von SCP bilden die PI-Knoten Sicherheitskreise oder Gruppen von drei bis fünf vertrauenswürdigen Personen, die jedem Nutzer des Netzwerks bekannt sind. Sicherheitszirkel bilden ein globales Vertrauensnetzwerk, das betrügerische Transaktionen verhindert, da Transaktionen nur dann im gemeinsamen Hauptbuch validiert werden können, wenn die vertrauenswürdigen Knoten sie genehmigen.

Phase 1 des Projekts, dessen Branding auf der Zahl π basiert, startete 2019 am Pi-Tag, dem 14. März, mit einer kostenlosen Pi-Mining-App. Bis Juni 2019 hatte das Netzwerk mehr als 100.000 aktive Nutzer. Ein Jahr später, als Phase 2 startete, gab es mehr als 3,5 Mio. Nutzer.

Im Mai 2020 begann die App, Werbung zu schalten, um eine Finanzierungsquelle für das Projekt zu schaffen.

Am 25. November gab Pi Network bekannt, dass die Nutzerbasis von 14 Mio. im März 2021 auf 29 Mio. angestiegen ist.

Pi Coin oder PI ist die Kryptowährung, die auf dem Pi-Netzwerk läuft, und wie andere Kryptowährungen wie Bitcoin wurde sie so konzipiert, dass sie regelmäßig "halbiert" wird, um ihre Knappheit zu schützen. Halbierung bedeutet, dass die Anzahl der Münzen, die ein Miner für die Verarbeitung neuer Transaktionen erhält, um die Hälfte reduziert wird. Dies geschieht in der Regel, wenn ein bestimmter Meilenstein erreicht wird.

Die Mining-Rate von PI halbierte sich von 1,6 π pro Stunde, als sie 100.000 Nutzer erreichte, sie halbierte sich erneut auf 0,4 π pro Stunde, als sie 1 Mio. erreichte, und sie halbierte sich erneut auf 0,2 π, als sie 10 Mio. erreichte. Diese Halbierung wird sich fortsetzen und bei 1 Mrd. Nutzern bei Null enden.

In der aktuellen zweiten Phase des Projekts können Nutzer freiwillig die Pi Node Desktop Software auf ihrem Computer testen. Die Pi Wallet und der Pi Browser wurden am 1. April 2021 zum Testen freigegeben.

Und am 28. Juni wurden ein Entwicklerportal, ein Software Development Kit (SDK) und andere Ressourcen veröffentlicht.

Wann wird Phase 3 starten? Laut den Entwicklern des Projekts steht der Beginn der dritten Phase noch nicht fest und hängt von den Fortschritten in der zweiten Phase ab.

Laut der Pi-Roadmap sind neben dem Start des Mainnets die Einführung einer Know-Your-Customer-Lösung (KYC), erweiterte Entwicklerressourcen, mehr Apps und Community-Inhalte geplant.

Vom 28. Juni bis zum 30. September veranstaltete Pi seinen ersten Hackathon #BuildPi2gether, um Entwickler dazu zu ermutigen, Ökosystem-Apps zur Verbesserung der Funktionalität von Pi und Business-Apps für ein Verbraucher- oder Handelsprodukt beizusteuern. Pi vergab insgesamt $100.000 und 100.000 PI an die besten Projekte in jeder Kategorie.

PI bleibt im Vorveröffentlichungsmodus

Wenn Sie sich fragen, wie Sie die Pi-Münze für Ihr Portfolio kaufen können, können Sie das nicht. Nutzer, die die Kryptowährung Pi geschürft haben, können ihre Münzen erst in der dritten Phase des Projekts abheben oder umtauschen, wenn es zu einer dezentralen Blockchain übergeht. PI kann während der Testphase nicht übertragen werden, um zu verhindern, dass gefälschte Konten Münzen anhäufen, so die Website des Projekts. Es wird erwartet, dass die Guthaben in den Wallets anerkannt werden, wenn PI vom Testnetz zum Hauptnetz wechselt, wenn das Blockchain-Protokoll aus der Entwicklung herauskommt und vollständig eingesetzt wird.

Aus diesem Grund kann Pi Coin noch nicht an einer Kryptowährungsbörse oder auf einer Handelsplattform gehandelt werden. Der Preis von PI muss noch festgelegt werden.

Nach dem Start von Phase 3 werden die Inhaber in der Lage sein, die volle Kontrolle über ihre privaten und öffentlichen Wallet-Schlüssel zu übernehmen und den Coin zu verwenden, um Produkte und Dienstleistungen auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz von Pi zu kaufen oder ihn in Fiat-Währung umzutauschen. Ohne die Schlüssel können die Nutzer die Währung, die sie besitzen, weder übertragen noch ausgeben.

Die PI-Mining-App fungiert als Geldbörse für Kryptowährungen, die mit der Handynummer oder dem Facebook-Konto des Nutzers verknüpft ist. Wie bei anderen öffentlichen Blockchains wird die Pi-Blockchain externen Wallets erlauben, Pi-Münzen zu halten und Transaktionen direkt an die Blockchain zu übermitteln. Im Gegensatz zu anderen Blockchains haben die Entwickler jedoch den Quellcode noch nicht veröffentlicht.

Frühe Anwender sammeln Pi-Kryptowährungen in der Erwartung, dass der Preis nach dem Start von Phase 3 stark ansteigen wird. Obwohl die Mining-Rate der Münze um die Hälfte reduziert wurde, können Nutzer ihre Mining-Rate erhöhen, indem sie sich mit anderen aktiven Minern verbinden. Neue Nutzer können dem Pi-Netzwerk nur beitreten, wenn sie einen Empfehlungscode von einem anderen Nutzer haben.

Die Entwickler des Projekts behaupten, dass die Sicherheit im Pi Network durch persönliche Netzwerke erhöht wird, was die Nutzer dazu ermutigt, Freunde und Familie mit einzubeziehen - was Skepsis hervorruft, dass es sich um ein Multi-Level-Marketing- oder Schneeballsystem handeln könnte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Nutzer nur über ihre eigenen direkten Netzwerke Münzen verdienen können und nicht über die Netzwerke ihrer Freunde, wie es bei einem MLM-System der Fall ist.

Im November begann die Organisation mit der Veröffentlichung von Technik- und Produkt-Updates, um einen Überblick über die Arbeit zu geben, die im Vormonat hinter den Kulissen geleistet wurde. Im Oktober-Bulletin hieß es, das Kernteam habe viel Zeit damit verbracht, neue und aktualisierte Produktfunktionen im Pi Ecosystem einzuführen.

Dazu gehörten der KYC App Pilot und der Block Explorer. Nachdem die KYC App Pilot mit Community-Moderatoren getestet wurde, wurde sie "in begrenztem Umfang" eingesetzt, um den Prozess der Verifizierung von Pionieren zu beginnen und die Benutzerfreundlichkeit der App und die Maschinenautomatisierung zu verbessern. Der Pi Block Explorer, mit dem Pioniere die Transaktionshistorie einsehen und Transaktionsdaten wie Absender, Empfänger und Betrag erkunden können, wurde ebenfalls eingeführt.

Ebenfalls aktualisiert wurde Pi Wallet, wo das Unternehmen Push-Benachrichtigungen erstellt hat, um Pioneers zu alarmieren, wenn sie eine Zahlung auf der Blockchain erhalten, und einen Fehler für Android-Nutzer behoben hat, die ihre Wallet-Passphrase nicht sehen konnten.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Brainstorm-App jetzt eine neu gestaltete App enthält, die Hackathon-Gewinner anzeigt und eine verbesserte Benutzeroberfläche, eine verbesserte Tag-Funktionalität für Benutzer, um benutzerdefinierte Tags für ihre Projekte zu erstellen, und eine Funktion, die es Projekten ermöglicht, Logos auf ihre Brainstorm-Seite hochzuladen.

Einige Kryptowährungsbeobachter haben bereits damit begonnen, ihre Pi Network-Wertvorhersage zu machen. Werfen wir einen Blick darauf, wie hoch der Pi-Preis wahrscheinlich sein könnte, wenn der Handel beginnt.

Pi-Netzwerk: Pi-Münzpreisprognose für 2021-2025

Wie bei anderen digitalen Münzen bei der Einführung wird der Wert der PI-Kryptowährung wahrscheinlich auf einem relativ niedrigen Niveau gegenüber dem US-Dollar beginnen und mit zunehmender Nutzung steigen. Was schlagen einige der Preisprognostiker vor?

Sowohl der Kryptowährungsdatenanbieter CoinMarketCap als auch die auf Algorithmen basierende Prognoseseite Wallet Investor geben einen aktuellen Wert von $0,007077 für Pi Coin an.

Im März dieses Jahres hatte Wallet Investor eine Pi-Kryptowährungsprognose von $0,0132, mit einer Untergrenze von $0,00743. Nach Angaben der Website wird die Prognose jedoch nicht mehr aktualisiert.

Im März berechnete DigitalCoin's Pi Network Preisprognose 2021-2025, dass der Preis der Münze von durchschnittlich 0,0108 gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2021 auf $0,0128 im Jahr 2022 und $0,0212 bis 2025 steigen könnte. Längerfristig könnte der PI-Kurs bis 2028 auf durchschnittlich $0,0319 steigen, was darauf hindeutet, dass der Wert der Pi-Münze im Jahr 2030 höher sein wird. Die Website aktualisiert diese Prognose jedoch nicht mehr.

Abhängig von der Anzahl der Kryptowährungsnutzer und -börsen, die PI annehmen, könnte der Bullenfall den Münzpreis bei $0,16 starten und ein Jahr später $1 erreichen, so die Krypto-Börse Changelly. Längerfristig könnte der Preis in fünf Jahren auf $5 steigen.

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Kryptowährungsmärkte nach wie vor extrem volatil sind, was es schwierig macht, genau vorherzusagen, wie hoch der Preis eines Coins in ein paar Stunden sein wird, und noch schwieriger, langfristige Schätzungen abzugeben. Daher können sich Analysten mit ihren Prognosen irren und tun dies auch.

Wir empfehlen Ihnen, stets Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und die neuesten Markttrends, Nachrichten, technischen und fundamentalen Analysen sowie Expertenmeinungen zu berücksichtigen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

Folgen Sie Capital.com, um immer auf dem neuesten Stand der PI/USD-Kursprognose zu sein, sobald weitere Daten verfügbar sind.

FAQ

Wann werden Pi-Münzen auf den Markt kommen?

Die PI-Kryptowährung soll während der dritten Entwicklungsphase des Pi-Netzwerks eingeführt werden. Ein Datum wurde noch nicht festgelegt. Der Zeitpunkt hängt von den Fortschritten der Testphase und der anschließenden Notierung an Kryptowährungsbörsen ab.

Wie viele Pi-Münzen wird es geben?

Die Entwickler haben noch keine Angaben zur Anzahl der Pi-Münzen gemacht, die im Umlauf sein werden, wenn das Projekt in Betrieb geht, oder wie hoch das maximale Angebot sein wird.

Wie sieht die Zukunft der Pi-Münze aus?

Die Zukunft des Pi-Münzens hängt vom Übergang vom Testnetz zum Hauptnetz und von der Akzeptanz der Anwendungen im Pi-Netzwerk-Ökosystem ab.

Ist die Pi-Münze sicher?

Kryptowährungen sind sehr volatile Vermögenswerte, und insbesondere das Pi Network ist mit Unsicherheit behaftet, da es noch nicht gestartet ist. Die Entwickler des Projekts behaupten, dass das Netzwerk sicher ist, während Kritiker behaupten, dass es sich um ein Schneeballsystem handeln könnte.

Ist die Pi-Münze eine gute Investition?

Gegenwärtig können Anleger nicht mit Pi-Münzen handeln. Wenn Sie davon ausgehen, dass das Projekt erfolgreich eine zugängliche Kryptowährung auf den Markt bringen wird, die normale Nutzer nicht auspreist, könnten Sie sich am Mining des Coins beteiligen. Alternativ können Sie warten, bis Sie ihn an einer Online-Börse kaufen.

Denken Sie daran, immer Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Und investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Wird der Pi-Preis in Zukunft steigen?

Die Entwicklung des Pi-Preises wird von seiner Beliebtheit bei den Kryptowährungsanlegern abhängen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Preis nach der Markteinführung steigt, wenn der breitere Kryptowährungsmarkt sich weiter erholt. Und neue Projekte ziehen in der Regel das Interesse der Anleger auf sich. Da der Coin jedoch noch nicht auf dem Markt ist, ist es unmöglich, seine Zukunft genau vorherzusagen.

Kann die Pi-Münze im Jahr 2022 $1 erreichen?

Angesichts der Anzahl der Nutzer, die sich für das Mining der Münze angemeldet haben, sagen Prognostiker wie Changelly voraus, dass der PI-Kurs auf $1 steigen könnte, sobald der Handel an Kryptowährungsbörsen beginnt. Aber die Münze wurde noch nicht eingeführt. Es ist unmöglich, seine Zukunft mit einem gewissen Grad an Genauigkeit vorherzusagen.

Ob Sie den Vorhersagen Glauben schenken, ist eine Entscheidung, die nur Sie treffen können. Wie immer sollten Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen. Und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

