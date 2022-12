Das war der Handelstag, 20.12.22 🔴 BoJ schließt sich dem wachsenden Kreis der Falken an

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag größtenteils niedriger, wobei der DAX um 0,42% fiel, da die Händler weiterhin die Falken-Botschaften der wichtigsten Zentralbanken verdauten. 

Die Bank of Japan (BoJ) schloss sich unerwartet den Falken an und hob die Obergrenze ihres Toleranzbandes f√ľr 10-j√§hrige Staatsanleihen von 0,25 % auf 0,5 % an, was von den Marktteilnehmern als erstes Anzeichen daf√ľr gewertet wird, dass die massiven Konjunkturma√ünahmen zur√ľckgefahren werden k√∂nnten.

Die US-Indizes schwanken am Dienstag zwischen Gewinnen und Verlusten, wobei eine Erholung im Energiesektor die Verluste bei den zyklischen Konsumg√ľtern ausglich, da die H√§ndler den gestrigen Ausverkauf nutzten, um neue Positionen zu er√∂ffnen.¬†¬†S&P 500 und Nasdaq handeln 0,40% bzw. 0,30% h√∂her, da steigende Treasury-Renditen die Nachfrage nach Technologie- und anderen wachstumsstarken Aktien begrenzen, w√§hrend der Dow Jones um 0,60% zulegte.

Die US-Baugenehmigungen fielen im letzten Monat um 11,2%, der st√§rkste monatliche R√ľckgang seit Beginn der Pandemie.

Das GBPUSD-Paar pendelt weiterhin um die wichtige Unterst√ľtzung bei 1,2150, die durch fr√ľhere Kursreaktionen und die untere Grenze des aufsteigenden Kanals markiert wird. Sollte ein Durchbruch nach unten erfolgen, k√∂nnte sich die Abw√§rtsbewegung in Richtung der psychologischen Unterst√ľtzung bei 1,2000 beschleunigen. Gelingt es den K√§ufern hingegen, die Kontrolle zu √ľbernehmen, k√∂nnte ein weiterer Aufw√§rtsimpuls in Richtung des lokalen Widerstands bei 1,2355 einsetzen. Quelle: xStation5 von XTB

Edelmetalle stiegen angesichts eines schw√§cheren Dollars deutlich an. Gold testet erneut die j√ľngsten H√∂chstst√§nde um $1820 pro Unze, w√§hrend Silber angesichts von Angebotsbedenken um 5,0 % auf den wichtigen Widerstand um $24,00 pro Unze anstieg.¬†

Die √Ėlpreise machten ihre anf√§nglichen Verluste wieder wett und handeln 0,70 % h√∂her, da die Unsicherheit √ľber den COVID-Ausbruch in China durch den schw√§cheren Dollar und die Pl√§ne der US-Regierung, ihre Erd√∂lreserven wieder aufzuf√ľllen, √ľberschattet wurde.¬†

NATGAS fiel angesichts der w√§rmeren Wettervorhersagen um 9,0 %, obwohl es Anzeichen daf√ľr gibt, dass Freeport die Arbeit bald wieder aufnehmen wird.

Eine Gaspipeline in Zentralrussland, die Gas aus der russischen Arktis durch die Ukraine nach Europa transportiert, wurde nach einer gewaltigen Explosion, bei der drei Menschen ums Leben kamen, geschlossen, wie Reuters berichtet.

Der Dollar-Index fiel unter die Marke von 104 Punkten, da Unsicherheit √ľber die Zinsentwicklung herrscht und die Angst vor einer Rezession zunimmt. Sektoren, die am empfindlichsten auf Zinsschwankungen reagieren, wie Immobilien und zyklische Konsumg√ľter, zeigen angesichts der versch√§rften finanziellen Bedingungen Anzeichen einer Rezession.

Der JPY Japnische Yen¬†wertete nach dem j√ľngsten Schritt der BoJ um mehr als 4 % gegen√ľber dem Dollar auf. Derzeit sind JPY und CHF die W√§hrungen mit der besten Performance, w√§hrend AUD und NZD am meisten zur√ľckbleiben.

Auf dem Markt f√ľr Kryptow√§hrungen herrschen gemischte Stimmungen. Bitcoin gab nach einem erfolglosen Versuch, den Widerstand bei $17000 zu √ľberwinden, deutlich nach, w√§hrend Ethereum den Sprung √ľber die $1200-Marke schaffte.

