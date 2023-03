DAX gibt Gewinne vom Vortag wieder ab

Benchmark in Europa verliert im zweiten Teil der Sitzung

Unternehmen reagieren auf den Zusammenbruch der SVB

FedEx-Zahlen treiben Logistikunternehmen nach oben

Die letzte Sitzung dieser Woche in Europa begann in relativ guter Stimmung, unterstützt durch die gestrige Rallye an der Wall Street, die durch die Ankündigung angeheizt wurde, dass große Banken wie Morgan Stanley und JP Morgan an einer Rekapitalisierung der First Republic Bank, einer weiteren vom Zusammenbruch bedrohten Bank in den USA, interessiert seien. Im zweiten Teil des heutigen Handelstages kam es jedoch zu einer abrupten Umkehr, nachdem bekannt wurde, dass die SVB Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hatte. Die Revision der Inflationsdaten aus der Eurozone brachte keine wesentliche Veränderung gegenüber dem ersten Wert.

Die Stimmung in Europa verschlechterte sich in der letzten Handelssitzung der Woche, auch wenn der Handelsbeginn unter der relativen Dominanz der Nachfrageseite stand. Quelle: xStation5 von XTB

Die Aktien von Symrise (SY1.DE) entwickeln sich im Vergleich zu anderen Unternehmen auf dem deutschen Markt aufgrund der hochgestuften Empfehlung von Goldman Sachs gut. Die Investmentbank stuft die Aktien des Unternehmens von ihrer vorherigen Einstufung "neutral" auf "kaufen" mit einem Kursziel von 117 Euro.

Europäische Logistik- und Frachtunternehmen profitieren von den besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen von FedEx und der Anhebung der Gewinnprognosen des Unternehmens. Die Deutsche Post (DPW.DE) gewinnt 0,52% und AP Maersk (MAERSKA.DK) steigt um über 1,1%.

Trotz der guten Stimmung im Bankensektor zu Beginn der Sitzung aufgrund des Interesses großer US-Banken an einer Rekapitalisierung der insolventen First Republic Bank (FRC.US) verschlechterte sich die Stimmung nach der neuen Ankündigung erheblich. Die SVB-Bank hat die Durchführung des Konkursverfahrens nach Chapter 11 beantragt. Die Bestimmungen von Chapter 11 ermöglichen es, dass ein Unternehmen im Falle eines Konkurses seine Tätigkeit fortsetzen kann, während es unter gerichtlicher Aufsicht reorganisiert wird.

Entwicklung der institutionellen Beteiligungen an einzelnen Unternehmen des DAX (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Größte prozentuale Veränderungen und Informationen von einzelnen Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

DAX / DE30 Analyse:

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt verschlechterte sich im zweiten Teil der letzten Handelssitzung dieser Woche. Die DE30-Kontrakte versuchten, den durch das 78,6%-Retracement gesetzten Widerstand zu testen, jedoch ohne Erfolg. Derzeit sinken die Notierungen in Richtung des gestrigen Eröffnungsniveaus. Quelle: xStation5 von XTB

