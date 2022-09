DE30 kämpft an der Marke von 12.000 Punkten

DE30 unter Verkaufsdruck

Immobiliensektor unter Verkaufsdruck

Die Donnerstagssitzung in Europa bringt Rückgänge bei den meisten Aktienindizes. Der DE30 notiert heute 1,2% niedriger. Es wird erwartet, dass die deutsche Bundesregierung ein Hilfspaket im Wert von fast 200 Milliarden Euro (fast 5% des deutschen BIP) gegen die hohen Energiepreise ankündigt, berichtet das Handelsblatt. Es wird erwartet, dass die Regierung um 14:00 Uhr weitere Einzelheiten bekannt gibt. Das wichtigste europäische makroökonomische Ergebnis ist die Veröffentlichung des deutschen Verbraucherpreisindex für September um 14:00 Uhr. Der Marktkonsens deutet auf eine Beschleunigung von 7,9% auf 9,5% im Jahresvergleich hin. Angesichts der heute veröffentlichten Inflationsdaten aus den deutschen Bundesländern besteht jedoch eine gute Chance, dass der tatsächliche Bericht nach oben überrascht. Wie Business Insider unter Berufung auf Regierungsquellen berichtet, wird die Inflationsrate in Deutschland zuletzt auf 10% geschätzt.

Der Swap-Markt rechnet derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 84% für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Oktober-Sitzung der EZB. Quelle: Bloomberg

DE30 im D1-Chart. Die deutschen Standardwerte notieren heute niedriger, bleiben aber über der 12.000er-Marke. Quelle: xStation 5

Die Sitzung am Donnerstag am deutschen Markt bringt niedrigere Bewertungen für die meisten Wirtschaftssektoren. Der Immobiliensektor steht unter Verkaufsdruck. Quelle: Bloomberg

Nachrichten:

Das wichtigste Thema am deutschen Markt ist natürlich die erste Sitzung der Porsche AG (P911.DE). Die Aktien des Unternehmens legen derzeit um mehr als 2,5% zu und klettern auf die Marke von 85 Euro.

Große Ausverkäufe sind bei der Aktie von ThyssenKrupp (TKA.DE) zu beobachten, die derzeit mehr als 6% verliert. Die Kursverluste halten seit gestern an, wobei zusätzlicher Abwärtsdruck vom Konkurrenten ArcelorMittal ausgeht, der die Produktion eingestellt hat.

Empfehlungen von Banken:

Hugo Boss (BOSS.DE) wird von Baader Helvea auf "reduzieren" herabgestuft. Kursziel bei 44 Euro.

Veränderungen in den Beständen der Institutionen an einzelnen Unternehmen des DE30 (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Die größten prozentualen Veränderungen bei den im DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien des DE30. Quelle: Bloomberg

