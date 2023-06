Der XTB Morgenticker | Tagesausblick & Prognosen, 01.06.23

Die Wall-Street-Indizes beendeten den gestrigen Handel niedriger, aber von den Tagestiefs entfernt. Der Dow Jones fiel um 0,4%, der S&P 500 und der Nasdaq handelten 0,6% niedriger und der Russell 2000 gab um 1% nach.

Die gestern veröffentlichten JOLTS-Daten, die höher als erwartet ausfielen, führten zu höheren Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed und lösten einen Rückgang an den Aktienmärkten aus. Diese Bewegungen wurden jedoch später durch dovishe Äußerungen von Fed-Mitgliedern umgekehrt.

Die Fed-Mitglieder Jefferson und Harker deuteten deutlich an, dass der FOMC in der Lage ist, bei der kommenden Sitzung auf eine Zinserhöhung zu verzichten.

Die Wall Street Journal berichtete auch unter Berufung auf Insiderinformationen, dass eine Beibehaltung der Zinssätze auf der Junisitzung das wahrscheinlichste Szenario ist.

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum handelten heute höher. Der Nikkei gewann 0,8%, der S&P/ASX 200 stieg um 0,4% und der Nifty 50 legte um 0,2% zu. Die chinesischen Indizes stiegen um bis zu 1%. Der Kospi war das Schlusslicht und fiel um 0,2%.

Die DAX-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Handelssitzung heute hin.

***

Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zusätzliche Ordergebühr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf zur Aussetzung der Schuldenobergrenze verabschiedet. Der Gesetzentwurf wird nun im Senat zur Abstimmung gestellt, wo er ebenfalls angenommen werden dürfte.

Der chinesische Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai von 49,5 auf 50,9 (erwartet: 49,5).

Die japanischen Geschäftskapitalausgaben stiegen im ersten Quartal 2023 um 11% im Jahresvergleich (erwartet: 5,5% im Jahresvergleich).

Die australischen Kapitalausgaben stiegen im ersten Quartal 2023 um 2,4% im Quartalsvergleich (erwartet: 1% im Quartalsvergleich).

Der API-Bericht zeigte einen unerwarteten Anstieg der US-Öllagerbestände um 5,2 Millionen Barrel (erwartet: -1,0 Millionen Barrel).

Energie-Rohstoffe handeln höher - Öl legt um rund 1% zu, während die Preise für US-Erdgas um 0,3% steigen.

Edelmetalle steigen - Gold und Silber handeln 0,1% höher, Platin legt um 0,6% zu und Palladium steigt um 1,5%.

AUD und CAD sind die am besten performenden G10-Währungen, während JPY und NZD am stärksten hinterherhinken.

EURUSD konnte gestern Abend einen Teil der Verluste wiedergutmachen, nach dovishen Äußerungen von Fed-Mitgliedern. Allerdings könnten die Probleme noch nicht vorbei sein, da das Hauptwährungspaar den heutigen Handelstag mit einem Rückgang eröffnete. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.