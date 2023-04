Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. AMC, C3.ai, NVIDIA, Tesla und Apple)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla NVIDIA C3.ai Apple AMC Entertainment First Republic Bank World Wrestling Entertainment Visa Teck Resources Exxon Mobil

Die Aktien von Tesla sind heute im Plus, nachdem sie gestern um mehr als 6 % gesunken waren, als die Märkte auf die Nachricht reagierten, dass die Preissenkungen nicht zu dem erhofften Nachfrageschub geführt und gleichzeitig die Rentabilität verringert haben. Tesla hat im ersten Quartal 2023 eine Rekordzahl von Fahrzeugen produziert und ausgeliefert, aber das Wachstum bleibt weiterhin deutlich unter dem Unternehmensziel von 50 %. Tesla hat im ersten Quartal mehrmals die Preise gesenkt, und dennoch haben wir nur eine bescheidene Verbesserung der Verkäufe gegenüber dem Vorquartal gesehen, was darauf hindeutet, dass sie die Nachfrage nicht ausreichend stützen, zumal die Konkurrenten nachgezogen und ebenfalls die Preise gesenkt haben. Das könnte Tesla dazu ermutigen, die Preise weiter zu senken, was zu noch engeren Margen führen würde.

Der kleinere Elektrofahrzeughersteller Rivian steigt ebenfalls, nachdem er in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 einen Rückgang der Produktion und der Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal verzeichnet hat. Das Unternehmen produzierte 9.385 Fahrzeuge, 6% weniger als im vierten Quartal 2022, während die Auslieferungen um 1% auf 7.946 Fahrzeuge zurückgingen. Rivian hofft nach eigenen Angaben immer noch, im Jahr 2023 50.000 Fahrzeuge zu produzieren, aber die jüngsten Ergebnisse lassen Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen, die Produktion hochzufahren, und erhöhen den Druck auf die zweite Jahreshälfte. CFRA Research bezeichnete die Zahlen als "erhebliche Enttäuschung" und stufte die Aktie auf "Strong Sell" von "Sell" herab.

Apple steigt und eröffnet auf einem neuen 7-Monats-Hoch. Wedbush hob sein Kursziel von 190 $ auf 205 $ an und erklärte, dass die Nachfrage nach dem iPhone 14 in Asien weiterhin "sehr stabil" sei und es keine Anzeichen dafür gebe, dass die Produktion als Reaktion auf die schwächeren Verbraucherausgaben gekürzt worden sei. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage in China im März mit der Wiederbelebung der Wirtschaft angezogen hat. In der Zwischenzeit berichtete Bloomberg, dass Apple sich darauf vorbereitet, eine kleine Anzahl von Stellen im Unternehmen zu streichen, und beruft sich dabei auf ungenannte Quellen. Apple gehört zu den wenigen Unternehmen im Technologiesektor, die keine Entlassungen vorgenommen haben, nachdem es sich als weitaus disziplinierter erwiesen hat als viele seiner Big-Tech-Konkurrenten, die während der Pandemie übereifrig Personal einstellten. Es wird erwartet, dass Apple, dessen Mitarbeiterzahl in den letzten drei Jahren um etwa 20 % gestiegen ist, Stellen in den Entwicklungs- und Wartungsteams abbauen wird, die für den Betrieb seiner Einzelhandelsgeschäfte und anderer Einrichtungen zuständig sind.

Walmart, der größte Einzelarbeitgeber in den USA, notiert heute geringfügig niedriger, nachdem er gestern den höchsten Stand seit fast vier Monaten erreicht hatte, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen den Abbau von mehr als 2.000 Stellen in fünf seiner E-Commerce-Vertriebszentren in den USA vorbereitet, obwohl es laut Bloomberg versucht, Mitarbeiter in andere Geschäftsbereiche zu verlagern. In einem Lagerhaus in Fort Worth, Texas, sollen über 1.000 Stellen gestrichen werden. Etwa 600 Stellen werden in einem Zentrum in Pennsylvania gestrichen, 400 in Florida und weitere 200 in New Jersey. Kalifornien soll als nächstes von der Umstrukturierung betroffen sein.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen



NVIDIA steigt und wird auf dem höchsten Stand seit über einem Jahr eröffnen. Die Halbleiteraktie feierte ihre beste Quartalsperformance seit über zwei Jahrzehnten, nachdem sie in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 94% gestiegen war. Dies wurde durch die Hoffnung gestützt, dass künstliche Intelligenz einen neuen Katalysator darstellen wird, da die bestehenden Märkte erste Anzeichen einer Erholung zeigen. Die Rallye bedeutet, dass NVIDIA mit einem gemischten Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,2x im Vergleich zu einem Durchschnittswert von nur 29,1x in der breiteren Branche mit einem enormen Aufschlag gegenüber seinen Konkurrenten gehandelt wird, wie Daten von Bloomberg zeigen. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Qualcomm und Microchip mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von unter 14,0x.

Intel steigt um 0,7 % und erreicht mit 33,11 $ ein 7-Monats-Hoch, nachdem Bernstein den Chiphersteller von Underperform auf Market Perform hochgestuft und das Kursziel von 20 $ auf 30 $ angehoben hat: "Das Unternehmen ist durch die Mangel gedreht worden, aber die Aktie fällt nicht mehr aufgrund einer (enormen Menge) schlechter Nachrichten, was darauf hindeutet, dass die Anleger eher bereit sind, damit zu arbeiten, und zu dem Schluss kommen, dass es nach Jahren des Drucks zumindest nicht schlimmer wird", so Analyst Stacy Rasgon.

Die Aktien von AMC Entertainment brachen gestern ein, während sich die Vorzugsaktien von APE erholten, nachdem die Kinokette und der Meme Stock Favorite den Rechtsstreit mit den Aktionären beigelegt und damit den Weg für die Umwandlung der APE-Aktien in Stammaktien geebnet hatten. AMC hat eine Welle von APE-Vorzugsaktien ausgegeben, nachdem es nicht in der Lage war, auf normalem Wege Barmittel zu beschaffen, und plant nun, diese in AMC-Stammaktien umzuwandeln, was die Aktionäre erheblich verwässern wird. Einige Anleger hatten sich dagegen gewehrt, aber sie haben sich nun gefügt. Die Aktien von AMC und APE wurden aufgrund der anhaltenden Unsicherheit auf sehr unterschiedlichen Niveaus gehandelt, aber AMC hofft nun, dass sich diese Unsicherheit verringert - aber es ist noch ein weiter Weg.

C3.ai steigt und eröffnete auf dem höchsten Stand seit Ende 2021. Der Wert der Aktie hat sich seit Anfang 2023 dank des Hypes um künstliche Intelligenz verdreifacht, obwohl es noch ein weiter Weg ist, um zu seinem IPO-Preis von 42 $ zurückzukehren. Einige glauben jedoch, dass die Rallye übertrieben ist, wenn man bedenkt, dass laut Daten von Fintel 27,4 % des Streubesitzes leerverkauft sind. Das lässt das Potenzial für einen Short-Squeeze offen, da die Aktie in diesem Jahr bei den Privatanlegern stets eines der meistdiskutierten Unternehmen war.

Visa ist gefragt, nachdem es gestern ein 7-Wochenhoch erreicht hat, während Mastercard ein Einmonatshoch erreichte. Die Zahlungsabwickler schickten gestern Anwälte zu einem Tribunal in London, um die Beamten aufzufordern, eine ganze Reihe von Klagen über Interbankenentgelte, die Einzelhändlern berechnet werden, wenn Verbraucher mit Karte bezahlen, zu blockieren. Die Commercial & International Card Claims hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Klagen gegen die beiden Unternehmen eingereicht und fordert Schadenersatz für die Händler.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.