EuropeFX: ZuluTrade - der neue Alleskönner

Im heutigen Artikel nehmen wir das neue Programm "ZuluTrade" genauer unter die Lupe und wie man die wichtigsten Funktionen nutzen kann. Für eine detailliertere Erklärung sprechen Sie bitte mit unserer Bildungsabteilung.

ZuluTrade ist ein neues automatisiertes Programm welches selbstständig Traded, aber auch Manuell von den Tradern genutzt werden kann.

Die Registrierung erfolgt sehr leicht. Einfach dieselbe E-Mail-Adresse die Sie für Ihr Handelskonto nutzen eintragen, Vor- und Nachname nicht vergessen und dann natürlich noch ein Passwort festlegen. Danach geht es auch schon direkt los!

Unter der Spalte "Top Traders" finden Sie die Möglichkeit, sich anderen Tradern anzuschließen.

i. d. R. werden nur Zertifizierte Trader mit in das Programm aufgenommen, die auch eine Top Performance in den letzten Monaten hingelegt haben. Es sind also keine sogenannte "0815-Trader".

Wenn Sie auf "Follow" oder "Folgen" klicken, erscheint folgendes Fenster:

Bitte beachten Sie: Der Mindestwert zum Handeln beträgt 50€. Sollte Ihr Konto weniger als 50€ haben, wird es gesperrt, und Sie können keine Trades mehr öffnen. Ab da müsste also das Konto aufgefüllt werden.

unter 1. können Sie die Summe festlegen, die Sie investieren möchten.

unter 2. können Sie Ihr gewünschtes Risikoniveau festlegen. Je höher das Risikolevel, desto höher auch die potenzielle Rendite, natürlich steigt damit auch Ihr damit verbundenes Risiko.

Hier eine Darstellung, die die Rendite bei höherem Risikolevel zeigt.

Über einen Klick auf Ihr Profilbild können Sie jegliche Shortcuts auswählen. Dort finden Sie alle nützlichen Shortcuts wie "Dashboard" um Ihre jetzigen Positionen zu sehen, oder aber auch die "History" um Ihre generelle Performance anzuschauen.

Das hier sind die "Positions" oder "Positionen" unter dem Dashboard. Dort haben Sie Möglichkeit, Positonen zu schließen, oder Änderungen an bestehenden Positionen vorzunehmen.

Unter "Features" können Sie weitere Extras entdecken. Besonders nützlich kann der Kalender sein, in dem man besondere Wirtschaftsereignisse sehen kann.

Unter "Forex Tools" kann man einen Rechner benutzen, um etwaige "Lot-Größen", aber auch den Gewinn bei einer bestimmten Punkte-Anzahl ausrechnen kann.

bei einem Klick auf "Trade Wall" sehen sie, welcher Trader gerade wo handelt. Das kann besonders dann hilfreich sein, wenn man mal unentschlossen ist.

Im Dashboard finden Sie den Reiter "Trade". Dort haben Sie die Möglichkeit, manuelle Trades zu setzen. Sie werden Finanzinstrumente finden, die so nicht in unserem Portfolio vorhanden sind. Diese sind schlicht und einfach nicht handelbar.

Um zu handeln, klicken Sie einfach auf eines dieser Produkte, setzen Ihre Einstellungen und legen dann einfach los.

Wir hoffen, das dieser Artikel Licht in das Dunkle gelassen hat und Sie nun erfolgreich mit ZuluTrade handeln können. Bei weiteren Fragen, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 81,99% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Die in diesem Marktüberblick enthaltenen Informationen sollten in keiner Weise als Anlageberatung und/oder als Vorschlag und/oder Aufforderung zu Handelsaktivitäten und Finanztransaktionen ausgelegt werden. Die in dieser Marktübersicht enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit oder fehlerfrei. Die Daten und Preise auf dem Material werden nicht notwendigerweise von einem Markt oder einer Börse, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Preise möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Preis auf einem bestimmten Markt abweichen können, was bedeutet, dass die Preise indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Es gibt keine Garantie und/oder Vorhersage der zukünftigen Leistung. EuropeFX, seine verbundenen Unternehmen, Vertreter, Direktoren oder Mitarbeiter garantieren nicht die Genauigkeit oder Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten und sind nicht haftbar für Verluste, die sich aus darauf basierenden Investitionen ergeben. Der Handel mit Forex/CFD's ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann zum Verlust Ihrer gesamten Investition führen. Forex/CFDs sind Produkte mit Hebelwirkung und daher ist der Handel mit Forex/CFDs möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Es wird empfohlen, nicht mehr Geld zu investieren, als Sie sich leisten können zu verlieren, um im Falle von Verlusten erhebliche finanzielle Probleme zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das maximale Risiko für sich selbst definieren.

Bildquellen: EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX, EuropeFX