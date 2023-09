Fed entscheidet sich für „hawkishe“ Pause

von Tiaan van Aswegen, Trive Financial Marktanalyst

In einer spannenden Wendung im anhaltenden Kampf der Federal Reserve (Fed) gegen die Inflation hat die Zentralbank ihren Leitzins in einer Spanne von 5,25 % bis 5,5 % belassen, was dem Marktkonsens entsprach. Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 19. und 20. September schlug Jerome Powell jedoch einen zuversichtlicheren Ton an und deutete die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung noch in diesem Jahr an. Die Fed hatte sich im März letzten Jahres vorgenommen, den Inflationspfad zu ändern, eine Aufgabe, die eine unglaublich aggressive Geldpolitik erforderte. Dieses unerbittliche Streben nach Stabilität führte dazu, dass die Fed die Zinssätze in nur eineinhalb Jahren elfmal anhob und sie auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren beließ.

Viele gingen davon aus, dass die mühsame Straffungskampagne mit der Zinserhöhung im Juli abgeschlossen und das Ende dieses schwierigen Unterfangens eingeläutet sein würde. Doch Jerome Powell machte diesen Hoffnungen am Mittwoch einen Strich durch die Rechnung, als er die feste Bereitschaft der Fed verkündete, die Zinsen noch weiter anzuheben, wenn es die Lage erfordert. Sie wollen die Zinsen so lange auf einem Niveau halten, das eine inflationsdämpfende Wirkung hat, bis sie davon überzeugt sind, dass sich die Inflation entscheidend in Richtung der Zielmarke von 2 % bewegt. Die Veröffentlichung der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections, SEP) war eine Bestätigung der Position von Herrn Powell, der von einer anhaltenden Inflation in einer Wirtschaft ohne Anzeichen einer Verlangsamung ausgeht.

Folglich gehen die Mitglieder der Fed weiterhin davon aus, dass der durchschnittliche Leitzins im Jahr 2023 bei 5,6 % liegen wird, was die Tür für eine mögliche weitere Zinserhöhung offen lässt. Darüber hinaus sind die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 gesunken, da der Median der Zinsprognosen für 2024 von 4,6 % auf 5,1 % gestiegen ist, während die Projektionen für 2025 von 3,4 % im Juni auf 3,9 % angehoben wurden. Der neue Konsens geht von nur noch zwei Zinssenkungen bis 2024 aus, was eine deutliche Veränderung gegenüber der vorherigen Erwartung von vier Zinssenkungen darstellt. Der Markt reagierte rasch auf diese Erwartungsänderung und die Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,17 %, während die 10-jährige Rendite auf 4,39 % stieg.

Das Ergebnis der Oktobersitzung wird von den jüngsten NFP-Daten (Non-Farm Payrolls) und der Inflationsentwicklung in den kommenden Wochen abhängen. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 66,3 % für eine weitere Zinspause ein, was einen leichten Rückgang gegenüber der Erwartung von 70,1 % vor dem letzten Zinsentscheid bedeutet.

Quellen: Bloomberg, Koyfin, CME Group

