Marktkommentar: Nasdaq - Erst der Anstieg, dann der Fehlausbruch

Die Bullen geben jedoch nicht auf - positive Vorzeichen für die US-Börsen.

Die Futures auf den Nasdaq erholen sich nach dem gestrigen Rückschlag. Der Tech-Index stieg gestern Abend auf ein neues Jahreshoch, gab dann aber die Gewinne schnell wieder ab und schloss letztendlich sogar im Minus. Die Fed hat die Hoffnungen auf Zinssenkungen in diesem Jahr zurückgeschraubt. Die Zinsen wurden wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben und das Programm zur quantitativen Straffung blieb unverändert. Sollten Anleger die neuen Informationen verdaut haben, so könnten die Käufer versuchen, ein zweites Mal nach oben auszubrechen.

EURUSD setzt die Rally, die seit über einer Woche anhält, fort. Das Paar testet das gestrige Tageshoch, das bei 1,0912 erreicht wurde. Gegenüber dem Vorwochentief ist das eine Aufwärtsbewegung von 400 Pips. Eine Gegenbewegung könnte angebracht sein, doch das nächste übergeordnete Kursziel bleibt das Jahreshoch bei 1,1033. Dieser Widerstand muss geknackt werden, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Danach könnte sich das Paar dem Hoch bei 1,1185 annähern. Kurzfristige Unterstützungen sind bei 1,0852 und 1,0759 zu finden.

Der DAX nähert sich dem Vorwochenhoch bei 15.493 Punkten. Der Index kam dem Widerstand gestern bereits sehr nahe - es fehlten nur noch wenige Punkte. Nach der kurzfristigen Umkehr versuchen die Bullen, den Kurs wieder nach oben zu drücken. Im H4 ist der DAX am Mittwoch aus der breiten Seitwärtsrange zwischen 14.698 und 15.278 Punkten nach oben ausgebrochen. Ein Anstieg über das Hoch bei 15.493 Punkten würde den neuen Aufwärtstrend bestätigen und mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Das nächste wichtige Ziel wäre das Jahreshoch bei 15.718 Punkten.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

***

Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.

***

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.