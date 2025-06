MICRON - 80% Bewegung - Privatanleger ausgetrickst!

WOCHENCHART – MICRON TECHNOLOGY - STOP RUN

Anfang April bewegte sich die Aktie von Micron über einen längeren Zeitraum seitwärts – innerhalb der sogenannten Value Area für das Jahr 2024, die sich grob zwischen 78 und 116 US-Dollar erstreckte. Meine Einschätzung zu diesem Zeitpunkt war eindeutig: Ich ging davon aus, dass größere Marktteilnehmer gezielt einen Kursrutsch nach unten auslösen würden („Stop-Run“), um Kleinanleger aus dem Markt zu drängen und dadurch neue Liquidität zu generieren.

iAusgehend von der Absorptionszone legte die Micron-Aktie einen beachtlichen Kursanstieg hin und erreichte innerhalb kurzer Zeit die obere Begrenzung der Value Area – ein Plus von etwa 86 % ohne Hebelwirkung. Damit wurde die zuvor erwartete Handelsspanne mustergültig durchlaufen. Dieses Ergebnis unterstreicht eindrucksvoll, wie effektiv sich das Verhalten institutioneller Akteure analysieren und in eine erfolgreiche Handelsstrategie umsetzen lässt.

STUNDECHART – MICRON TECHNOLOGY - 80% IMPULS

Der erfolgreiche Stop-Run bei Micron Technology liefert einmal mehr den Beweis dafür, warum klassische charttechnische Ansätze häufig zu Fehlinterpretationen führen: Viele Privatanleger werten das Unterschreiten vermeintlicher Unterstützungszonen als klares Verkaufssignal. Institutionelle Investoren hingegen nutzen genau solche Situationen gezielt, um Liquidität zu erzeugen und günstig Positionen aufzubauen – ein Vorgehen, das für Außenstehende leicht als Marktschwäche missverstanden werden kann....

Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.







Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.

WIE WERDEN UNTERSTÜTZUNGEN / WIDERSTÄNDE GEHANDELT?

Eine der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz, mit Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene, aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können….

TRADEMANAGEMENT

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellte Situation gehört einer bestimmten Trendart an: Auf- Ab- oder Seitwärtstrend. Als Händler fokussiere ich mich hauptsächlich darauf, die Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Zusätzlich sind die dargestellten Unterstützungen und Widerstände als Zonen des Interesses zu verstehen. Nur bei untergeordneten eng begrenzbaren Einstiegsignalen kommt es zu einem Trade. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend wechseln

