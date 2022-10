Morgenticker (26.10.2022)

- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher und verzeichneten damit den dritten Anstieg in Folge. Der S&P 500 gewann 1,63%, der Dow Jones stieg um 1,07% und der Nasdaq legte um 2,25% zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 legte um 2,80% zu

- Die US-Indizes gaben jedoch im nachbörslichen Handel einen Teil der Kursgewinne wieder ab, nachdem die Berichte von Alphabet und Microsoft zum dritten Quartal enttäuschten

- Die Aktien von Alphabet gaben im nachbörslichen Handel rund 6,5% nach. Das Unternehmen meldete für das 3. Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,06 Dollar (vorher 1,25 Dollar) und einen Umsatz von 69,09 Milliarden Dollar (vorher 70,58 Milliarden Dollar). Die Werbeeinnahmen von YouTube beliefen sich auf 7,07 Milliarden Dollar und verfehlten damit die Schätzung von 7,42 Milliarden Dollar. Die Führungskräfte des Unternehmens stellten fest, dass ein Rückgang der Werbeausgaben sichtbar wird

- Microsoft fiel im nachbörslichen Handel um über 6%. Während das Unternehmen die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 2,35 Dollar (Erwartung 2,30 Dollar) und einem Umsatz von 50,12 Milliarden Dollar (49,61 Milliarden Dollar) übertreffen konnte, enttäuschte es mit der Prognose für das laufende Quartal. Microsoft rechnet für das vierte Quartal 2022 mit einem Umsatz von 52,35-53,35 Milliarden Dollar - deutlich weniger als die vom Markt erwarteten 56,05 Milliarden Dollar

- Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden heute nach dem Vorbild der US-Indizes höher gehandelt. Der Nikkei stieg um 0,8%, der S&P/ASX 200 legte um 0,2% zu, während der Kospi um 0,6% höher notierte. Die Indizes aus China legten um 0,8-2,2% zu

- Die DE30-Futures deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin

- Reuters berichtet, dass große staatliche chinesische Banken am Dienstag zu Beginn der US-Sitzung in die Märkte eingriffen und US-Dollars verkauften, um den schwächelnden Yuan zu stützen

- Laut einem Bericht der Times erwägt der neue britische Premierminister eine Verschiebung der mittelfristigen Haushaltserklärung, die für Montag, den 31. Oktober erwartet wurde

- Die australische Inflation (VPI) lag im 3. Quartal 2022 bei 1,8% im Quartalsvergleich (Erwartung 1,6%)

- Der API-Bericht deutet auf einen Anstieg der US-Ölvorräte um 4,52 Millionen Barrel hin (Erwartung 0,2 Millionen Barrel)

- Kryptowährungen handeln uneinheitlich - Bitcoin fällt um 0,3%, Ethereum handelt 0,2% niedriger, Ripple handelt unverändert, während Dogecoin fast 5% zulegt

- Edelmetalle legen zu - Gold gewinnt 0,4%, Silber steigt um 1,1% und Platin gewinnt 0,9%

- Energierohstoffe werden leicht schwächer gehandelt, wobei sowohl Brent als auch WTI rund 0,2% nachgeben

- AUD und CHF sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während NZD und JPY am meisten nachgeben

Der Nasdaq 100 (US100) sprang gestern über die obere Grenze der Marktgeometrie und den 200er-SMA (H4). Der Anstieg wurde jedoch am 38,2%-Retracement des Mitte August gestarteten Abwärtsimpulses gestoppt, und der Index zog sich nach enttäuschenden Berichten von Microsoft und Alphabet bis in den Bereich von 11.500 Punkten zurück. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.