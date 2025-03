Porsche Automobil Holding SE – Vorlage der Jahreszahlen 2024

Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE ging am Dienstag, den 25. März 2025 mit einem Kursplus von 0,56 Prozent und einem Schlusskurs von 37,70 Euro via Xetra aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch, den 26. März 2025 publizierte der DAX-Konzern die Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024.





Die Porsche Automobil Holding SE ist die Dachgesellschaft, in der die Kernbeteiligungen an der Volkswagen Group und an der Porsche AG gebündelt werden. Die Kernbeteiligung an der Volkswagen Group besteht aus dem Anteil von 53,3 Prozent an den Stammaktien und entspricht einem Anteil am gezeichneten Kapital von 31,9 Prozent (da es ja auch die im DAX40 enthaltenen Vorzugsaktien mit dem Symbol VOW3 gibt). Die Kernbeteiligung an der Porsche AG bezieht sich auf einen Anteil von 25 Prozent an den Stammaktien zuzüglich einer Aktie (entspricht einem Anteil am gezeichneten Kapital von 12,5 Prozent, da es ebenso viele ausstehende Vorzugsaktien der Porsche AG mit dem Handelssymbol P911 gibt, die auch im DAX40 gelistet sind). Ferner wäre auf die vielen Portfoliobeteiligungen hinzuweisen, die jedoch im direkten Vergleich zu den Kernbeteiligungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine kritische Größe haben, um das Portfolio sichtlich bewegen zu können.





Die Anpassungen der Wertberichtigungen zur Südseite nach der „At-Equity“-Methode drückten die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE immer weiter gen Keller. Neben den nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen dürfte jedoch auch ein Blick auf die weiteren Fundamentaldaten von Interesse sein.





Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Porsche SE noch ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 5,096 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung sank auf 5,717 Milliarden Euro und die Dividende betrug 2,56 Euro je Vorzugsaktie.





Für das Geschäftsjahr 2024 wies die Porsche SE bereits im Rahmen einer Meldung vom 07. März 2025 auf ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von rund minus 20 Milliarden Euro hin. Allein die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen Group liegt bei minus 19,9 Milliarden Euro. Die Wertberichtigung des Buchwerts an der Porsche AG liegt bei minus 3,4 Milliarden Euro.

Die Nettoverschuldung dürfte der Meldung nach mit dem Stand zum 31. Dezember 2024 bei rund 5,2 Milliarden Euro liegen, die Dividende soll dennoch in unveränderter Höhe gezahlt werden (vorbehaltlich der Abstimmung bei der HV).





Jahresgeschäftsbericht 2024





Die Ausgabe des Jahresgeschäftsberichts 2024 steht heute für 08:00 Uhr im Kalender – es dürfte zahlenmäßig keine großen Überraschungen mehr geben.





Porsche SE – wie sieht das Wertpapier charttechnisch aus?

Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE ( Symbol: PAH3 ) via Xetra. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischenhoch des 27. September 2024 von 42,590 Euro bis zum Verlaufstief des 22. November 2024 von 33,380 Euro, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handel- und Analyseplattform „ ActivTrader “ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.





Auf der Oberseite wären die Widerstände bei den Marken von 37,985 Euro (0.50%), 39,072 Euro (0.618%), 40,416 Euro (0.764%) und 42,590 Euro, sowie bei den Projektionen von 44,764 Euro (1.236%), 46,108 Euro (1.382%) und 48,282 Euro (1.618%) abzuleiten. Auf der Unterseite wären die Marken von 36,898 Euro (0.382%), 35,554 Euro (0.236%) und 33,380 Euro (0.00%) in Betracht zu ziehen. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs ( EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe ) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.





Zur Oberseite wäre ein Test des 1.00prozentigen Fibonacci-Retracement bei 42,590 Euro möglich. Zur Unterseite könnte das 0.00prozentige Fibonacci-Retracement von 33,380 Euro als ein Ziel der Bären heranzuziehen sein. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 46,92 Punkten eine technisch neutrale Marktverfassung der Aktie auf.





Quelle: ActivTrader









