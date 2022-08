🥈Silber fällt um 1,5%

Silber erlebt heute einen starken Ausverkauf und verliert fast 1,5%, ebenso wie Öl und Eisenerz. Kupfer hingegen kann heute zulegen. Interessanterweise ist die Menge an Silber in den Tresoren der COMEX in letzter Zeit deutlich zurĂŒckgegangen. In der vergangenen Woche zogen die Anleger rund 280 Millionen Unzen Silber ab. Unterdessen haben die börsengehandelten Fonds nach einem gigantischen Ausverkauf in den letzten Monaten den Bestand an Edelmetallen in ihren Tresoren im August unverĂ€ndert gelassen.

Es lĂ€sst sich jedoch nicht leugnen, dass Silber einem enormen Verkaufsdruck ausgesetzt ist. In dieser Woche dĂŒrfte der Silberpreis um ĂŒber 7% fallen und die jĂŒngsten Gewinne um mehr als 2/3 reduzieren. Das negative Szenario fĂŒr Silber könnte sich umkehren, wenn es dem Preis gelingt, ĂŒber die 50-Tage-Linie zurĂŒckzukehren, die mit dem 23,6%-Retracement der letzten starken AbwĂ€rtswelle und dem psychologischen Widerstand um 20,00 USD pro Unze zusammenfĂ€llt.

Quelle: xStation 5

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine HandlungsansĂ€tze von XTB dar.