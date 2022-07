USDJPY erreicht höchsten Stand seit September 1998

Das Paar USDJPY erreichte am Montag ein neues 24-Jahres-Hoch, nachdem Japans regierende Liberaldemokratische Partei und ihr Koalitionspartner Komeito bei den Parlamentswahlen am Sonntag, zwei Tage nach der Ermordung des führenden Politikers und Machtmaklers Shinzo Abe, einen wichtigen Sieg errungen hatten. Dieser Sieg signalisiert keine Änderung der lockeren Geldpolitik . Die abwartende Rhetorik der Bank of Japan setzt den Yen unter Druck. Die Zentralbank plant, die Zinssätze niedrig zu halten, um die Wirtschaft zu stützen, während die FED an ihren aggressiven Zinserhöhungen festhält, um die steigende Inflation einzudämmen. Der Gouverneur der BOJ, Haruhiko Kuroda, sagte kürzlich, dass die Zentralbank „nicht zögern wird, bei Bedarf zusätzliche geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen".

Das Machtgleichgewicht im japanischen Oberhaus nach der Wahl. Quelle: Nikkei

Aus technischer Sicht ist das USDJPY-Paar über die 137,00-Marke gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit September 1998 erreicht. Sollte es den Käufern gelingen, dieses Niveau zu verteidigen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 147,00 beschleunigen, wo sich die Höchststände vom Sommer 1998 befinden. Andererseits befindet sich der RSI-Oszillator auf dem Monats-Chart nach wie vor im überkauften Bereich, weshalb Händler vorsichtig agieren sollten, bevor sie neue Positionen eingehen. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.