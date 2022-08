Wirtschaftskalender: EPI aus den USA, Rivian-Zahlen

Europäischer Aktienmarkt erwartet höhere Eröffnung

US-Inflationsbericht (EPI) für Juli

Ergebnisbericht von Rivian (RIVN.US)

Die Futures-Märkte deuten darauf hin, dass die wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indizes heute höher eröffnen werden. Die Aufwärtsbewegung wird vor allem durch die unerwartet schwachen US-Inflationszahlen von gestern angetrieben, die den Druck auf die US-Notenbank von einer aggressiveren Straffung nehmen könnten.

Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag ist dünn, enthält aber einige interessante Veröffentlichungen. Die Daten zur Inflation (EPI) und zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA werden wahrscheinlich keine größeren Marktbewegungen auslösen, aber sie werden einen aktuellen Überblick über den Zustand der US-Wirtschaft geben. In den letzten Monaten ist die Inflation der Erzeuger stark angestiegen, doch erwartet der Markt heute eine Verlangsamung der Gesamt- und Kerninflation. Neben den makroökonomischen Daten werden den Händlern auch die Ergebnisberichte mehrerer EV-Hersteller, darunter Rivian, vorgelegt.

14:30 Uhr | USA, EPI für Juli (im Jahresvergleich).

Headline. Erwartung: 10,4% / Vorwert: 11,3%

Kernrate. Erwartung: 7,6% / Vorwert: 8,2%

14:30 Uhr | USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 263.000 / Vorwert: 260.000

16:30 Uhr | EIA-Erdgaslager. Erwartung: 39 bcf / Vorwert: 41 bcf

Quartalsberichte von der Wall Street

Baidu (BIDU.US) - vor Markteröffnung

Nio (NIO.US) - vor Markteröffnung

Rivian (RIVN.US) - nach Börsenschluss

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.