Zins- und Rezessionssorgen belasten die Märkte: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien wie TSLA, PYPL, PDD & Co.

Neue Jahreshochs gab es in dieser Woche nicht mehr. Der DAX verlor ab Wochenstart jeden Tag ein wenig an Boden und fand sich am Freitag bei 15.800 Punkten wieder. Das entspricht einem Abschlag vom Rekordhoch, was genau vor einer Woche Einzug hielt, von 600 Punkten. Ist damit der Aufwärtstrend beendet?

Dies schauen wir uns kritisch an und blicken dabei etwas "neidisch" auf den Nasdaq. Der korrigierte seinen starken Anstieg der letzten Wochen zwar auch, doch ist dies bisher immer nur eine Zwischenkorrektur. Es könnte jedoch wegen mangelnder Marktbreite eine stärkere Korrektur werden. Dies signalisiert zumindest der Russell 2000, den wir uns ebenfalls wieder ansehen und der am Donnerstag stark zurückfiel.

Fast regungslos erscheint hingegen der marktbreite S&P500. Er wird vor allem von einigen Schwergewichten wie Tesla getragen, die wir uns ebenso ansehen.

Bei anderen Assetklassen ist vor allem der Goldpreis spannend, der sich nun von der 1.950 als Konsolidierungsmarke nach unten verabschiedete und der Bitcoin. Hier gab es mit der runden Marke von 30.000 US-Dollar etwas zu feiern. Insbesondere die Aufmerksamkeit durch BlackRock, die einen ETF auflegen wollen, bringt die bekannteste Kryptowährung wieder in das Blickfeld der Anleger:innen. Roland Jegen analysiert dazu die Zeiteinheiten und das jeweilige Volumen im Future.

Mit Blick auf die ausklingende Quartalssaison stehen vor allem die Anlegerlieblinge an der Börse in hoher Gunst. Eine Tesla wurde beispielsweise von der Investmentbank Barclays abgestuft, stieg am Tag darauf aber dennoch. Ebenso ist Amazon weiterhin begehrt. Der Aufwärtstrend ist im Vergleich zu Tesla zwar langsamer, aber ebenso stringent.

Abstand nehmen Anleger:innen momentan von den China-Techwerten, die an der Nasdaq gelistet sind. Stellvertretend haben wir PDD Holdings und JDcom analysiert. Beide Werte sind ebenso wie China-Fans selbst gespannt auf die weiteren wirtschaftlichen Impulse, welche das Wachstum vorantreiben sollen. Denn aus eigener Kraft hat es die Wirtschaftsmacht gerade sehr schwer und weitere politische Konflikte mit Taiwan scheinen sich lähmend auf die Stimmung zu legen.

Auf die Stimmung in den USA legte sich die Ankündigung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, die Zinsen noch bis zu zweimal in diesem Jahr anzuheben. Entsprechend schwach waren die Bankwerte, welche sinkende Kreditvergabe und schärfere Kapitalmarktrichtlinien zu erwarten haben. Als Vertreter wurde JPMorgan Chase besprochen.

Abschliessend kamen wir auf PayPal im Detail, da der Zahlungsdienstleister sich "still und leise" an die 50-Tagelinie gearbeitet hat und momentan im Nasdaq der Top-Wert der Woche ist. Ist damit ein Boden etabliert?

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

