Ökonom und Bitcoin-Experte Philipp Sandner ist verstorben - ein Nachruf

"Blockchain-Papst"

Die Krypto-Szene trauert um den Frankfurter Ökonom Philipp Sandner. Er war ein Experte auf dem Gebiet der Blockchain und Kryptowährungen sowie Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.

Werte in diesem Artikel

• Philipp Sandner auch bekannt als "Blockchain-Papst"

• Am 16. Januar 2024 im Alter von 43 Jahren verstorben

• Sandner galt als Pionier und Experte im Bereich Blockchain und Bitcoin





Professor Dr. Philipp Sandner ist am 16. Januar 2024 im Alter von nur 43 Jahren verstorben, wie ein Sprecher der Frankfurt School of Finance & Management bestätigte. Er galt als Experte im Bereich Blockchain und Bitcoin und war als Professor an der Frankfurt School tätig.

Werbung

Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Trauer um "Blockchain-Papst"

"Sandner war in Deutschland einer der Pioniere und profiliertesten Experten im Bereich Blockchain und Bitcoin", heißt es auf der Website der Frankfurt School. Niemand habe die deutsche Krypto-Landschaft so geprägt wie Sandner. Er war außerdem als Berater in Politik und Wissenschaft tätig.

Seit 2015 war Sandner Professor an der Frankfurt School of Finance & Management. Dort gründete er 2017 das Blockchain Center und leitete dieses seitdem. Sandner beschäftigte sich mit Themen wie Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und der Distributed-Ledger-Technologie. Zudem rief er die Crypto Asset Conference ins Leben. Das Bundesministerium für Finanzen wählte Sandner außerdem als Experten in seinen FinTechRat. Durch sein Engagement erhielt er den Spitznamen "Blockchain-Papst".

Seine Bemühungen bestanden darin, Vorbehalte gegenüber Bitcoin & Co. zu bekämpfen, das Image der Branche zu wandeln, aber auch die Blockchain-Technologie mit dem traditionellen Finanzsektor zu verbinden. Sandner setzte sich aktiv dafür ein, dass die Blockchain-Technologie auf breiter Basis akzeptiert und verstanden wird.

Der Experte zählte zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Krypto-Szene. Philipp Sandner hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Redaktion finanzen.net