Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:26 0,59 Prozent auf 77.487,35 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 77.032,65 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 6,9 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 52,75 US-Dollar am Vortag auf 52,87 US-Dollar nach oben (0,22 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,73 Prozent auf 2.115,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.100,14 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 1,35 Prozent auf 351,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 346,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 0,61 Prozent stärker bei 1,359 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,351 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um 0,51 Prozent auf 390,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 392,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2422 US-Dollar am Vortag auf 0,2455 US-Dollar nach oben (1,37 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1520 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1475 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3663 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3651 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,75 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 661,20 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 656,30 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1022 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,1028 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:26 auf. Es geht 0,69 Prozent auf 85,91 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 85,32 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,213 US-Dollar) geht es um 2,06 Prozent auf 9,403 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,435 US-Dollar am Vortag auf 9,558 US-Dollar nach oben (1,30 Prozent).

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,18 Prozent auf 1,045 US-Dollar, nach 1,033 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

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