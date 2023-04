Krypto-Analyst erwartet massiven Kurssprung bei Ripple

• Positive Nachrichten beflügeln XRP-Kurs• Ripple-Prozess: Eindeutige Argumente gegen das Vorliegen eines Investmentvertrags• Dreitätige Kerze als Indikator für Aufwärtstrend

Optimistische Aussagen des Ripple-CEO Brad Garlinghouse zum langjährigen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC hatten den Kurs regelrecht beflügelt. Im Ripple-Prozess geht es um die Frage, ob die SEC XRP als Wertpapier einstufen kann.

Der Rechtsanwalt Jeremy Hogan veröffentlichte am 9. April eine Reihe von Tweets, in denen er argumentiert, dass die SEC bislang im Prozess nicht darlegen konnte, in welcher Hinsicht XRP als Wertpapier einzustufen sei. Dies sei lediglich der Fall, wenn ein "Investmentvertrag" zugrunde läge.

The #1 reason why XRP is not a Security (a thread).



First, under the legislative definition of a security, XRP can only POSSIBLY fit under the definition of an "investment contract." It is not a stock or bond, etc..



Even the SEC concedes this: "investment contract." pic.twitter.com/n9g7ZEos2n