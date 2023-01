Wie geht es 2023 im XRP-Prozess weiter? Ripple-Chef Brad Garlinghouse zur Zukunft der Kryptowährung

• Garlinghouse in Davos optimistisch für Prozess• Ripple-CEO bezeichnet Verhalten der SEC als geradezu "peinlich"• Gerichtsurteil in jedem Fall wegweisend für Kryptobranche

Ripple Labs-CEO Brad Garlinghouse hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit Forderungen nach einer Kryptoregulierung in den USA zu Wort gemeldet. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos betont Garlinghouse in der CNBC-Sendung "Squawk Box Europe", dass auch in den jüngsten Skandalen rund um die insolvente Kryptobörse FTX und deren einst gefeierten Ex-Chef Sam Bankman-Fried die Kryptos selbst nicht das Problem seien, sondern betrügerische Absichten. Deshalb gingen auch seriöse Kryptounternehmen gestärkt aus der Krise hervor. "Es gibt reale Geschäfte, die ausgebaut werden und den Test der Zeit überleben werden. Krypto ist gekommen, um zu bleiben", sagte der Ripple-Chef etwa im cash.ch-Interview.

Bezüglich des nun bereits über zwei Jahre dauernden Rechtsstreits mit der SEC zeigt sich Brad Garlingouse optimistisch. Er verdeutlicht im CNBC-Interview noch einmal seine Position und bezeichnet das bisherige Verhalten der SEC sogar als "peinlich". Er sei zuversichtlich, dass die Angelegenheit eventuell sogar schon in der ersten Hälfte diesen Jahres abgeschlossen sei.

Gegenstand des Prozesses ist die zentrale Frage, ob XRP als Wertpapier gehandelt wird. Die US-Börsenaufsicht sieht hier einen Verstoß Ripples, als die Kryptowährung 2012 gelauncht und vor dem Verkauf nicht bei der SEC als Wertpapier registriert wurde.

Die SEC lasse mit Aussagen, dass sie fast alle Kryptowährungen als Wertpapiere betrachte, kaum Spielräume für einen Vergleich im Prozess, den Ripple gerne schließen würde. "Wir haben immer gesagt, dass wir gerne einen Vergleich schließen würden, aber es erfordert eine sehr wichtige Sache, und das ist, dass es auf einer Go-Forward-Basis klar ist, dass XRP kein Wertpapier ist", sagte der Ripple-Chef im CNBC-Interview. Weiter beschreibt er seine Verhandlungen mit der SEC außerhalb des Prozesses als intransparent: "Nicht ein Mal haben sie mir gesagt, dass sie XRP als Wertpapier einstufen. Und später hieß es dann, dass sie XRP schon die ganze Zeit als Wertpapier sehen, es uns aber nicht gesagt haben. Das fühlt sich nicht wie eine ehrliche Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Behördenseite an."

In der CNBC-Sendung "Squawk Box Europe" bezeichnet Garlinghouse den Standpunkt der US-Börsenaufsichtsbehörde jedoch als geradezu "peinlich". "Ich dachte, es sei von Anfang an klar gewesen, dass die Fakten auf unserer Seite stehen und dass das Gesetz auf unserer Seite steht", betonte er seinen Optimismus für die anstehende richterliche Entscheidung. Er sei sicher, dass das Gericht Ripples Argumentation folgen werde.

Garlinghouse verweist im Gespräch mit dem Nachrichtensender auf zahlreiche Länder, wie Japan, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien oder die Schweiz, die es geschafft hätten, "positive" Regulationsmechanismen einzuführen, welche die Innovationen der Kryptobranche nicht behinderten.

Sollte das Gericht der Argumentation der SEC folgen, wären die Auswirkungen auf die Kryptobranche enorm: Die XRP-Transaktionen wären somit illegal. Ein Urteil in dieser Richtung würde einen Präzedenzfall für den Handel mit Kryptowährungen schaffen. Strengere Auflagen für den Krypto-Handel wären die Folge, denn als Wertpapier einzustufende Krypto- und Blockchain-Projekte müssten dann etwa einen umfangreichen Anlegerschutz sowie die Transparenz-Anforderungen der SEC erfüllen.

Brad Garlinghouse soll laut investing.com bereits mehrfach angekündigt haben, dass sein Unternehmen die USA verlassen werde, wenn Ripple den Prozess verliere. Auch in Davos spricht Garlinghouse darüber, dass er die Wachstumschancen von Ripple weltweit sieht. Die Einstellungszahlen - fast die Hälfte neuer Mitarbeiter wird außerhalb der USA eingestellt - zeigen zudem, dass Ripple auch abseits der USA nach Wachstumsmöglichkeiten sucht. Auf Nachfrage eines cash.ch-Journalisten, ob Ripple Labs plane, sich aus den USA zurückzuziehen, betonte Garlinghouse allerdings, Ripple sei ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco.

Der Anwalt Jeremy Hogan, der seine Einschätzungen zum Ripple-Prozess regelmäßig auf Twitter teilt, ist sich sicher, dass der Markt für XPR, sollte das Gericht der SEC folgen, um ein Viertel einbrechen würde (entspricht der geschätzten Wirtschaftsaktivität in den USA).

