Besser als SOL & ETH? Darum setzt dieser Experte auf DOT

Während Bitcoin in den letzten sieben Tagen rund 3 Prozent verliert, sieht es bei einigen Meme-Coins deutlich heftiger aus. Besonders schwach entwickelten sich Notcoin oder Dogwifhat – bei beiden beträgt der Kursverlust mehr als 25 Prozent.

Während Solana im vergangenen Jahr fast eine 10x Rendite brachte und wohl das beste Momentum aufwies, sollte 2024 eine neue Ära für Ethereum starten. Erst SOL, dann ETH? Nun ist ein Experte jedoch der Auffassung, dass noch ein anderer Top 20 Altcoin massiv Potenzial haben könnte. Denn hier schätzt der Markt die fundamental starken Entwicklungen im Ökosystem falsch ein.

Die Rede im jüngsten Beitrag des führenden Analyst Michael van de Poppe ist von Polkadot. Doch warum könnte DOT in 2024 besser als SOL und ETH sein? Schauen wir uns an, wie der Experte die Unterbewertung bei der Layer-0-Blockchain begründet:

