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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

18.07.26 12:43 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.666,2021 CHF 42,4620 CHF 0,08%
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55.933,8052 EUR 60,2233 EUR 0,11%
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47.566,0125 GBP 46,1872 GBP 0,10%
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10.392.492,1340 JPY 8.478,4816 JPY 0,08%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.971,5049 USD 52,5751 USD 0,08%
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1.489,3218 CHF 2,2417 CHF 0,15%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.612,3391 EUR 2,8375 EUR 0,18%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.371,1304 GBP 2,2682 GBP 0,17%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
299.572,3417 JPY 449,1080 JPY 0,15%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.844,0325 USD 2,7756 USD 0,15%
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60,5067 CHF -0,0696 CHF -0,11%
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65,5045 EUR -0,0586 EUR -0,09%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55,7050 GBP -0,0558 GBP -0,10%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12.170,7341 JPY -14,0759 JPY -0,12%
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74,9176 USD -0,0862 USD -0,11%
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460,0218 CHF 1,4383 CHF 0,31%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
498,0194 EUR 1,6837 EUR 0,34%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
423,5149 GBP 1,3872 GBP 0,33%
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92.531,9303 JPY 288,7500 JPY 0,31%
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176,5677 JPY -0,2975 JPY -0,17%
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Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,05 Prozent auf 63.947,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63.918,93 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Litecoin um 0,61 Prozent auf 45,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 45,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Ethereum-Kurs um 0,15 Prozent auf 1.844,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.841,26 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 218,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (219,65 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,63 Prozent.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,087 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,23 Prozent schwächer bei 329,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 330,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1667 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1660 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1836 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1856 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,07 Prozent.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3226 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3234 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 568,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (567,80 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,07 Prozent.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0725 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0722 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Solana-Kurs 0,30 Prozent schwächer bei 74,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,00 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,539 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,575 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,14 Prozent auf 8,250 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,262 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 0,73 Prozent auf 0,7340 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7394 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com