Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.
Werte in diesem Artikel
Am Sonntagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,18 Prozent auf 76.779,75 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (76.779,75 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,0 Prozent auf 9,49 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 2,9 Prozent.
Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 53,43 US-Dollar am Vortag auf 53,37 US-Dollar nach unten (0,11 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 2.119,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.116,88 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 353,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (355,37 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,64 Prozent.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:25 werden 1,358 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 385,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (386,64 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,17 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2453 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2457 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1488 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1479 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3621 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3625 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 09:25 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 655,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 655,66 US-Dollar an der Tafel.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:25 wurde ein Kurs von 0,1030 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1029 US-Dollar.
Daneben steigt Solana um 0,60 Prozent auf 86,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,62 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 9,326 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,381 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Sonntagvormittag lag der Chainlink-Kurs bei 9,551 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,554 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,064 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:25 bei 1,058 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com