Bitcoin, Gold, Banken Prognose 2024 von treffsicheren Astrologen Dr. Niederwieser

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der renommierte Astro-Profi Dr. Niederwieser ist nicht nur ein Akademiker, sondern ebenso ein exzellenter Analytiker mit einer hohen Trefferquote, welcher seine Prognosen mit seiner Expertise aus der Ökonomie bereichert. Der deutsche Nostradamus der Mundan- und Wirtschaftsastrologie hat nun seine neusten Prognosen für das Jahr 2024 und für einige Assets gemacht. Ob es Bitcoin „to the moon“ schaffen wird und warum Gold-Investoren besser aufpassen sollten sowie ob die Bankenkrise sich noch verschärft, wird im Folgenden thematisiert. Verpassen Sie jetzt nicht, wie die Sternenkonstellationen im kommenden Jahr stehen und welchen Einfluss sie auf die Märkte haben können, um keine Faktoren zu übersehen!

Rückblick auf Dr. Christof Niederwiesers erfolgreiche Prognosen für Kryptowährungen

Im November 2021 machte Dr. Christof Niederwieser eine entscheidende Vorhersage bezüglich der Entwicklung des Kryptomarktes.

Er warnte Investoren eindringlich davor, in diesem Zeitraum in Kryptowährungen zu investieren, und sagte voraus, dass der Markt bis Ende November fallen und in einen sogenannten „Kryptowinter“ eintreten würde.

Diese Prognose, die in einer Zeit allgemeiner Euphorie und optimistischer Marktstimmung gemacht wurde, stellte sich als äußerst treffend heraus. Kurz darauf erlebte der Kryptomarkt tatsächlich einen erheblichen Einbruch, wobei der Wert von Bitcoin von fast 60.000 Euro auf etwa 15.000 Euro fiel.

Die Genauigkeit dieser Vorhersage führte dazu, dass viele Investoren Dr. Niederwieser gegenüber ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachten. Insbesondere jene, die seinen Rat befolgten und rechtzeitig ihre Positionen im Kryptomarkt reduzierten oder sich gänzlich zurückzogen, konnten signifikante Verluste vermeiden.

Diese Investoren werteten Niederwiesers Einsichten als entscheidend für ihre finanzielle Sicherheit und Stabilität in einem sonst so volatilen Markt. In seiner letzten Jahresvorschau, als der Bitcoin-Preis seinen Tiefpunkt erreicht hatte, prognostizierte Niederwieser einen bevorstehenden Aufschwung im Frühjahr.

Diese Vorhersage erwies sich ebenfalls als korrekt, da der Kryptomarkt sich erholte und Bitcoin fast den doppelten Wert erreichte. Dieser erneute Anstieg bestätigte Niederwiesers Fähigkeit, markante Wendepunkte im Kryptomarkt vorauszusagen.

Jetzt in innovatives Krypto-Mining-Projekt investieren!

Dr. Christof Niederwiesers astrologische Prognosen 2024 für Kryptowährungen

Dr. Christof Niederwieser, ein angesehener Astrologe, gab kürzlich eine astrologische Prognose für das Jahr 2024, in welcher er auch das Thema Kryptowährungen thematisiert. Mit einer Mischung aus astrologischem Wissen und analytischem Scharfsinn legt er dar, wie sich der Kryptomarkt im kommenden Jahr voraussichtlich verhalten wird.

Niederwieser prophezeit, dass 2024 ein signifikanter Aufschwung im Bereich der Kryptowährungen zu erwarten ist. Insbesondere für Bitcoin und Ethereum sagt er bemerkenswerte Steigerungen voraus.

Er geht davon aus, dass Bitcoin die bisherigen Höchstwerte von 60.000 Euro überschreiten und BTC möglicherweise sogar sechsstellige Beträge erreichen könnte. Ähnlich optimistische Prognosen macht er für Ethereum, das ebenfalls neue Rekordwerte erklimmen soll. Dabei geht er davon aus, dass Ethereum deutlich über 10.000 steigen wird.

Trotz der positiven Aussichten mahnt Niederwieser zur Vorsicht. Er rät Krypto-Investoren, nicht übermäßig gierig zu werden und empfiehlt, Gewinne rechtzeitig zu sichern.

Diese Empfehlung basiert auf seiner Vorhersage, dass der Kryptomarkt auch abrupte und unerwartete Wendungen erleben könnte. Dies deutet auf eine Periode hoher Volatilität hin, in der strategisches Handeln und das richtige Timing entscheidend sein werden. Zudem warnt er vor massiven Cyberangriffen und rät dazu sensible Daten vollständig offline zu schützen, wozu auch Wallets gehören.

Niederwieser betrachtet Bitcoin jedoch nicht als ein langfristiges Investment. Er verweist auf potenzielle Risiken, die mit technologischen Entwicklungen wie Quantencomputern und Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz verbunden sind, welche die Sicherheit von Blockchain-Technologien gefährden könnten.

Er rät daher, nicht viel mehr als 20–25 % des Vermögens in Kryptowährungen zu investieren und betont die Bedeutung eines ausgewogenen Portfolios.

Jetzt in Bitcoin-bezogenen Coin investieren!

Dr. Christof Niederwiesers Vorhersagen zum Goldmarkt

Dr. Christof Niederwieser hat sich ebenso mit seinen präzisen Prognosen für den Goldmarkt hervorgetan, insbesondere im Kontext seiner Warnung aus dem Jahr 2020. In einem Umfeld, in dem viele Experten zum Kauf von Gold rieten, ging Niederwieser einen anderen Weg.

Er prognostizierte, dass der Goldpreis seinen Höhepunkt im Jahr 2020 erreicht hätte und in den folgenden Jahren nicht signifikant an Wert gewinnen würde. Dies stand im Kontrast zu den damals weit verbreiteten Empfehlungen, Gold als sichere Anlage in unsicheren Zeiten zu erwerben.

Während viele Experten und sogenannte „Goldgurus” in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie den Kauf von Gold als sicheren Hafen propagierten, blieb Niederwieser bei seiner Einschätzung.

Goldpreis inflationsbereinigt

Der Goldpreis erreichte tatsächlich im August 2020 seinen Höhepunkt und konnte trotz zwischenzeitlicher Schwankungen diesen Wert nicht übertreffen. Diese Entwicklung bestätigte Niederwiesers Prognose und stellte die Ratschläge vieler anderer Experten in Frage.

Niederwieser erklärte zudem, dass der Goldpreis, inflationsbereinigt, nicht den gleichen Wert wie im Jahr 2020 halten würde. Er wies darauf hin, dass Gold bis Mitte der 2030er-Jahre wahrscheinlich nicht mehr als attraktives Investment gelten würde.

Diese Einschätzung basierte auf einer langfristigen Analyse des Marktes und des Wertes von Gold im Vergleich zur allgemeinen Inflation. Seine Prognosen deuteten darauf hin, dass Goldinvestoren realistischerweise keine erheblichen Gewinne erwarten sollten.

Jetzt in dezentrale Krypto-Mining-Revolution investieren!

Dr. Christof Niederwiesers Voraussagen zur Bankenkrise 2024: Ein tiefgehender Einblick

Dr. Christof Niederwieser hat bedeutsame Vorhersagen über eine bevorstehende Bankenkrise im Jahr 2024 gemacht. Seine Einsichten bieten einen detaillierten Überblick über die potenziellen Ursachen und Auswirkungen dieser Krise.

Niederwieser weist auf mehrere Faktoren hin, die zusammenkommen und eine Bankenkrise im Jahr 2024 auslösen könnten. Die Erhöhung der Zinsen wird als einer der Hauptgründe für die Krise angesehen. Höhere Zinsen können dazu führen, dass zahlreiche „faule“ Kredite platzen, was wiederum die finanzielle Stabilität der Banken gefährdet.

Ebenso wird eine Verschärfung der Immobilienkrise, die direkt mit dem Bankensektor verbunden ist, als signifikanter Faktor für die kommende Krise gesehen. Der Zusammenbruch großer Immobilienunternehmen könnte weitreichende Auswirkungen auf die Banken haben.

Niederwieser erwähnt auch systemische Probleme innerhalb des Bankwesens, wie zum Beispiel veraltete Organisationsstrukturen und riskante Bonus-Systeme, die nicht auf die Sicherheit, sondern auf extreme Risiken ausgerichtet sind.

Jetzt in Zukunft der BTC-Dezentralisierung investieren!

Die Prognose deutet auf schwerwiegende Auswirkungen dieser Krise für den globalen Finanzmarkt hin. Niederwieser empfiehlt Vorsicht und rät dazu, das Vermögen zu diversifizieren und insbesondere darauf zu achten, innerhalb der Grenzen der Einlagensicherung zu bleiben (in der EU typischerweise bis zu 100.000 Euro pro Bank und Konto).

Zudem mahnt Niederwieser zur realistischen Einschätzung seiner Prognosen. Er betont, dass eine Bankenkrise nicht notwendigerweise bedeutet, dass alle Banken gleichzeitig zusammenbrechen, sondern dass sie eher mit der Finanzkrise von 2008 vergleichbar sein könnte.

Jedoch beschreibt er die 2023 erlebten Bankenpleiten lediglich als ein „leichtes Vorbeben” im Vergleich zu dem, was er für das Jahr 2024 voraussieht. Seine Einschätzungen lassen darauf schließen, dass die bevorstehende Krise eine größere Tragweite haben könnte als frühere Ereignisse im Bankensektor.

In seiner Analyse weist Niederwieser darauf hin, dass die Bankenkrise Teil eines größeren Wandels im Finanzsektor sein könnte, der eine Anpassung an die sich verändernden ökonomischen und technologischen Gegebenheiten erfordert. Diese Umwälzungen könnten langfristig zu tiefgreifenden Veränderungen im Bankwesen führen.

Jetzt in dezentrale Krypto-Mining-Revolution investieren!

Wer ist Dr. Christof Niederwieser?

Dr. Christof Niederwieser ist ein bemerkenswerter Experte im Bereich der Mundan- und Wirtschaftsastrologie, der seine akademische Ausbildung in Internationaler Ökonomie an der Universität Innsbruck absolviert hat.

Seine berufliche Laufbahn umfasst bedeutende Erfahrungen sowohl im Musikgeschäft als auch in der Führung von Marken- und Geschäftsentwicklung in einem der Top-50-Luxusunternehmen Deutschlands.

Seit den 1990er-Jahren widmet sich Dr. Niederwieser intensiv der astrologischen Forschung. Er hat innovative Methoden entwickelt, wie beispielsweise die Chronlex-Astrologie, mit Kollektiv-Analyse, Rollenverteilung, Gruppendynamik, Innensichten, Generationsprägungen und mehr.

Dr. Niederwieser gilt als Experte für Prognostik und ist Autor über Themen wie Astrologie und Business. Mit seinem Unternehmen AstroManagement bietet er astrologische Unternehmensberatung in den Bereichen Strategie, Markenbildung, Personalwesen und Kommunikation an.

Sein Ansatz verbindet modernes betriebswirtschaftliches Denken mit dem ausgefeilten Wissen der Astrologie, um die individuelle Qualität von Menschen, Organisationen und Zeitperioden und vieles mehr zu identifizieren​​​​.

Jetzt in neue BTC-Dezentralisierungslösung investieren!

Analysten prognostizieren für Bitcoin Minetrix eine außergewöhnliche Zukunft

Von anderen Analysten wird derzeit vermehrt Bitcoin Minetrix in Visier genommen. Denn es verspricht, die Bitcoin-Blockchain mithilfe seines innovativen Geschäftsmodells zusätzlich zu dezentralisieren und somit dem von Jack Dorsey hervorgehobenen Problem der zunehmenden Zentralisierung von Bitcoin entgegenzuwirken.

Dafür verwendet es im Zusammenhang der Tokenisierung des Minings eine Blockchain, um alle Transaktionen abzuwickeln. Dabei werden die Einstiegshürden wie hohe Mindestinvestitionen, niedrige Energiepreise, benötigte Expertise und Zeit eliminiert. Stattdessen erhalten Investoren praktisch über das Halten von Coins ein passives Einkommen in Mining-Erträgen. Dies soll für eine Demokratisierung des Schürfens sorgen.

Neben dem besonderen Geschäftsmodell bietet Bitcoin Minetrix aber auch durch die niedrige Marktkapitalisierung ein hohes Steigerungspotenzial. Zudem dürfte es von dem für Mining-Projekte typischen Hebeleffekt sowie der Sicherheit der etabliertesten Kryptowährung Bitcoin profitieren. Hinzu kommen die hohen dreistelligen Staking-Renditen und die Buchgewinne durch die Preiserhöhungen im Presale.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.